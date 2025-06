Mercato Milan, Tare progetta il doppio colpo a centrocampo! Questi due profili sono i preferiti del DS

Mercato Milan, Igli Tare vuole portare a Milanello Xhaka e Jashari: il centrocampista del Brugge è il preferito rispetto a Javi Guerra

Il calciomercato Milan si proietta con decisione verso la costruzione del centrocampo che verrà, e il nome di Ardon Jashari spicca come il profilo giovane più desiderato. Il talento svizzero del Club Brugge sembra aver superato nelle preferenze Javi Guerra del Valencia, mentre la pista che porta a Granit Xhaka si configura come un discorso a parte, focalizzato sulla figura di un uomo d’ordine esperto davanti alla difesa.

Le voci che arrivano dal Belgio, riproposte da Alfredo Pedullà, rilanciano un’offerta del Milan per Jashari, ma è fondamentale comprendere le dinamiche di mercato imposte dal Club Brugge. Per accaparrarsi il giovane centrocampista elvetico, il Milan dovrà presentare una base minima di almeno 30 milioni di euro, a cui si dovranno aggiungere ricchi bonus per superare i 35 milioni e avvicinarsi alla soglia dei 40 milioni di euro. Questa richiesta economica non è casuale: il Club Brugge ha dimostrato in passato, in particolare nella trattativa che ha portato Charles De Ketelaere a Milano, di essere un club che non fa sconti e che sa valorizzare i propri gioielli. Una trattativa al ribasso si trasformerebbe inevitabilmente in un processo logorante e con scarse possibilità di successo per i rossoneri.

Ardon Jashari, nonostante la sua giovane età, ha già dimostrato qualità tecniche e fisiche che lo rendono un prospetto estremamente interessante. La sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e l’abilità nel dettare i tempi della manovra lo rendono un centrocampista completo, capace di ricoprire più ruoli nella mediana. Il Milan vede in lui un investimento per il futuro, un giocatore su cui costruire le fondamenta del proprio centrocampo per i prossimi anni.

Parallelamente, il Milan continua a monitorare con interesse la situazione di Javi Guerra. Il centrocampista spagnolo del Valencia è un altro profilo che piace alla dirigenza rossonera, e la sua valutazione è sicuramente inferiore rispetto a quella di Jashari. Tuttavia, l’eventuale approdo di Guerra a Milano dipenderà in larga parte dalla volontà del Valencia di aprire le porte alla cessione. Il club spagnolo, notoriamente restio a privarsi dei suoi talenti migliori, potrebbe rappresentare un ostacolo non indifferente. Nonostante ciò, il Milan mantiene un occhio vigile su questa opzione, considerandola una valida alternativa nel caso in cui la trattativa per Jashari dovesse rivelarsi eccessivamente complessa o onerosa.

In sintesi, il Milan si trova in una fase cruciale per definire il proprio centrocampo. Ardon Jashari rappresenta la priorità assoluta, ma la dirigenza rossonera è consapevole delle difficoltà economiche che la trattativa con il Club Brugge potrebbe comportare. La lezione di De Ketelaere ha insegnato che con i belgi non si scherza, e il Milan dovrà essere pronto a sborsare una cifra considerevole. Allo stesso tempo, la pista Javi Guerra rimane aperta, offrendo una soluzione potenzialmente più accessibile ma dipendente dalle decisioni del Valencia. Il futuro del centrocampo rossonero si deciderà nelle prossime settimane, con la speranza di regalare ai tifosi un innesto di qualità in vista delle prossime stagioni.