Javi Guerra Milan, la decisione del calciatore aiuta il Diavolo: comunicazione al Valencia, serve questo sforzo per chiudere l’affare

Javi Guerra Milan, arriva l’importante decisione del calciatore: comunicazione al Valencia sul mancato rinnovo. Ultime

Le voci di mercato Milan si fanno sempre più insistenti intorno a Javi Guerra, giovane e talentuoso centrocampista del Valencia. Come riportato da Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport, il giocatore ha comunicato la sua intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, manifestando il desiderio di cambiare aria già in questa sessione estiva di mercato. Una notizia che ha immediatamente acceso l’interesse di numerosi club, tra cui spicca in maniera decisa il Milan.

Il club rossonero, sempre attento ai giovani talenti con margini di crescita elevati, ha già mosso i primi passi per assicurarsi le prestazioni di Guerra. Una prima offerta ufficiale da 16 milioni di euro, più 4 milioni di bonus, è stata recapitata al Valencia, ma è stata prontamente respinta dal club spagnolo. Nonostante il “no” iniziale, la determinazione del Milan a portare il centrocampista a San Siro non sembra affatto scalfita. Anzi, le informazioni provenienti dalla stessa fonte indicano che nei prossimi giorni è atteso un rilancio da parte della dirigenza milanista, a dimostrazione della forte volontà di chiudere l’affare.

Javi Guerra, classe 2003, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio spagnolo. La sua visione di gioco, la capacità di interdizione e la propensione a supportare la fase offensiva lo rendono un elemento estremamente versatile e prezioso per qualsiasi scacchiere tattico. Per il Milan, l’arrivo di un giocatore con queste caratteristiche rappresenterebbe un significativo rafforzamento del proprio centrocampo, aggiungendo qualità, dinamismo e prospettiva a una rosa già competitiva. L’obiettivo è quello di costruire una squadra sempre più giovane ma allo stesso tempo ambiziosa, capace di competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.

La situazione contrattuale di Guerra gioca un ruolo chiave in questa trattativa. Il fatto che il giocatore abbia esplicitamente comunicato la sua volontà di non prolungare l’accordo con il Valencia mette il club spagnolo in una posizione delicata. Non rinnovando, il valore del cartellino di Guerra potrebbe deprezzarsi con il passare del tempo, spingendo il Valencia a considerare una cessione per evitare di perderlo a parametro zero in futuro. Questo scenario potrebbe favorire il Milan, che punta a trovare un punto d’incontro economico che soddisfi entrambe le parti.

L’operazione Javi Guerra si inserisce perfettamente nella strategia di mercato del Milan degli ultimi anni, focalizzata sull’acquisizione di giovani promettenti da valorizzare e far crescere nel proprio progetto tecnico. I tifosi rossoneri sono in attesa di sviluppi, sperando che il prossimo rilancio sia quello decisivo per portare Javi Guerra a vestire la maglia rossonera, un acquisto che potrebbe rivelarsi fondamentale per le ambizioni future del club. Resta da vedere quale sarà la nuova offerta e se il Valencia si mostrerà più incline ad accettarla, ma la sensazione è che la trattativa sia entrata nella sua fase più calda.