Javi Guerra, il Milan offre 16 più bonus: secco no del Valencia! Servono più soldi

Javi Guerra, il Milan ha presentato la sua prima offerta ufficiale per il centrocampista classe 2003. Il Valencia ha fissato il prezzo

Il Milan ha visto la sua prima offerta ufficiale per il giovane talento Javi Guerra, classe 2003, essere rifiutata dal Valencia. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il club valenciano ha fissato una richiesta di almeno 25 milioni di europer il promettente centrocampista.

L’interesse del Milan per Javi Guerra è noto da tempo, ma la dirigenza rossonera si è scontrata con la ferma posizione del Valencia, che considera il giocatore un pilastro del presente e del futuro e non intende cederlo a prezzi ritenuti non adeguati. Fonti spagnole indicano che la prima proposta milanista, quantificata in circa 16 milioni di euro più 4 di bonus, è stata giudicata insufficiente, quasi offensiva, dal club spagnolo.