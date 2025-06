Mercato Milan, Valencia rigido su Javi Guerra: l’indiscrezione allarma, serve un deciso rilancio

Mercato Milan, il Valencia ritiene offensiva la prima proposta dei rossoneri per Javi Guerra: serve un deciso rilancio di Tare

Il calciomercato Milan ha messo gli occhi su Javi Guerra, giovane talento del Valencia, per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. I rossoneri avrebbero già presentato una prima offerta ufficiale da 16 milioni di euro più 4 milioni di bonus, ma la risposta del club spagnolo è stata un categorico rifiuto, definendo la proposta “offensiva”. Questa indiscrezione, riportata dal quotidiano valenciano Levante, evidenzia una netta distanza tra la valutazione dei due club per il promettente centrocampista.

Il Valencia considera Javi Guerra “incedibile” e valuta il cartellino oltre 25 milioni

Secondo quanto riportato da Levante, il Valencia valuta il cartellino di Javi Guerra oltre i 25 milioni di euro. La posizione del club spagnolo è chiara: il giocatore, attualmente impegnato con la Spagna Under 21 nell’Europeo di categoria, è considerato incedibile. Anzi, la dirigenza valenciana starebbe lavorando per il rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza nel 2027, anche se l’accordo per il prolungamento non sembrerebbe imminente.

Javi Guerra ha avuto una stagione di grande crescita sotto la guida dell’allenatore Corberan, diventando un elemento chiave del centrocampo del Valencia. Questa importanza all’interno della squadra, unita alle sue prestazioni in campo, ha inevitabilmente fatto lievitare la sua valutazione di mercato. Il Valencia non ha alcuna intenzione di privarsi del mediano classe 2003, a meno di offerte irrinunciabili che si avvicinino alla loro valutazione.

La differenza con la trattativa per Yunus Musah: il Valencia non ha necessità di vendere

La situazione attuale è notevolmente diversa rispetto a quanto accaduto due estati fa con Yunus Musah. In quell’occasione, Milan e Valencia intavolarono una trattativa che si concluse con il passaggio del centrocampista americano ai rossoneri per 20 milioni di euro più uno di bonus. Anche allora, l’offerta iniziale del Diavolo era stata decisamente più bassa, circa 7-8 milioni di euro, come ricorda il quotidiano Levante.

Tuttavia, la grossa differenza tra le due trattative risiede nella situazione economica del Valencia. Due anni fa, il club spagnolo aveva una maggiore necessità di vendere per risanare le proprie casse, il che lo rese più propenso a negoziare e ad accettare offerte al ribasso. Oggi, invece, il Valencia non ha le stesse impellenze economiche e può permettersi di fare muro di fronte alle proposte che non ritiene adeguate. Questa maggiore solidità finanziaria consente al club di adottare una linea dura e di resistere agli assalti per i suoi gioielli.

Se il Milan intende davvero portare Javi Guerra a San Siro, dovrà necessariamente alzare la sua offerta in modo significativo. In caso contrario, le probabilità di convincere il Valencia a cedere il suo giovane e promettente centrocampista sono davvero minime, considerando la sua incedibilità e la valutazione che il club spagnolo attribuisce al talento di Guerra. Il mercato è imprevedibile, ma le intenzioni del Valencia sembrano molto chiare: Javi Guerra non si muove per meno di 25 milioni di euro.