Mercato Milan, Tare non molla Javi Guerra! Trattativa lunga ma ci sono margini: tutti i dettagli

Mercato Milan, Igli Tare non molla la pista che porta a Javi Guerra del Valencia: trattativa lunga ma ci sono ampi margini

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, il calciomercato Milan è seriamente intenzionato ad assicurarsi le prestazioni di Javi Guerra, il giovane talento spagnolo del Valencia. L’obiettivo dei rossoneri è chiaro: trovare un centrocampista dinamico e di qualità, capace di ricoprire più ruoli, proprio come Tijjani Reijnders ha dimostrato di fare. Guerra, nato il 13 maggio 2003 a Gilet, un piccolo centro vicino Valencia, sembra essere il profilo ideale individuato dalla dirigenza milanista.

Il consenso sul nome di Javi Guerra è unanime all’interno del Milan. Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri avrebbero tutti espresso parere favorevole sull’acquisto del centrocampista, riconoscendone il notevole potenziale. Questa convergenza di opinioni sottolinea la serietà dell’interesse del club meneghino per il giovane spagnolo, considerato un elemento chiave per il futuro del centrocampo rossonero.

Lunedì scorso, il Milan ha fatto il primo passo concreto, presentando un’offerta verbale al Valencia. La proposta rossonera ammonta a 18 milioni di euro di base fissa, a cui si aggiungono 2 milioni di euro di bonus. Al momento, la dirigenza del Milan ritiene questa cifra congrua al valore di Javi Guerra e non sembra intenzionata a rilanciare. Tuttavia, la distanza tra l’offerta del Milan e la richiesta del Valencia si attesta intorno ai 7 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo elevata per una rapida chiusura dell’affare. Questa differenza, al momento, rende improbabile una svolta positiva a breve termine nella trattativa. Non va dimenticato che il Villarreal detiene il 30% sulla futura rivendita del giocatore, fattore che potrebbe influenzare le richieste del Valencia.

Nonostante le difficoltà iniziali, Igli Tare si mostra fiducioso sulla buona riuscita dell’operazione. Il dirigente albanese ha dalla sua il sì del giocatore: Javi Guerra ha infatti espresso la sua chiara preferenza per il Milan, scartando le proposte pervenute da club importanti come Aston Villa e Atletico Madrid. Questo aspetto, ovvero la volontà del giocatore, rappresenta un punto di forza significativo per i rossoneri e potrebbe rivelarsi decisivo nel prosieguo della trattativa.

La situazione attuale suggerisce che la negoziazione sarà lunga e complessa, paragonabile a una vera e propria partita a scacchi. Attualmente, Javi Guerra è impegnato con la nazionale spagnola nell’Europeo Under 21. Il centrocampista desidera conoscere il proprio futuro prima della conclusione del torneo internazionale, aggiungendo un ulteriore elemento di pressione e urgenza alla trattativa tra i due club. Il Milan, con Igli Tare in prima linea, cercherà di sfruttare ogni mossa per portare a casa un talento che promette di dare qualità e intensità al proprio centrocampo.