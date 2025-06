Calciomercato Milan, occhi fissi su Javi Guerra questa sera in Spagna-Italia: Tare ha già inviato un’offerta al Valencia. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan fa sul serio per Javi Guerra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri hanno presentato la prima offerta ufficiale al Valencia per il centrocampista spagnolo classe 2003: 16 milioni di euro più 4 di bonus. Questa mossa conferma l’intenzione del club meneghino di rinforzare la linea mediana con un profilo giovane e di prospettiva, individuato da tempo come uno degli obiettivi primari per il prossimo calciomercato.

Javi Guerra, attualmente impegnato con la nazionale spagnola Under 21 nell’Europeo di categoria (dove ha già disputato 180 minuti nelle prime due gare, contribuendo al raggiungimento dei quarti di finale), è considerato uno dei talenti emergenti nel panorama europeo. La sua stagione con il Valencia è stata di alto livello, con 36 presenze in Liga, condite da 3 gol e 3 assist, numeri che ne attestano la crescita e la capacità di incidere anche in zona offensiva.

Il Valencia, da parte sua, non intende fare sconti per il proprio gioiello e, stando alle indiscrezioni, chiederebbe una cifra superiore, che si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. Tuttavia, l’offerta del Milan, che complessivamente raggiunge i 20 milioni di euro con i bonus, rappresenta un segnale forte e l’inizio di una trattativa che si preannuncia interessante. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se le parti riusciranno a trovare un punto d’incontro e se Javi Guerra vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione, diventando un pilastro del centrocampo del Milan.