Mercato Milan, il Valencia fa muro per Javi Guerra! Richiesta precisa, c’è il precedente dello scorso anno

Mercato Milan, il retroscena dello scorso anno fissa il prezzo per Javi Guerra: per convincere il Valencia servono almeno 25 milioni di euro

Nonostante le recenti speculazioni di mercato, il futuro di Javi Guerra sembra tutt’altro che in direzione calciomercato Milan, almeno non per una cifra inferiore ai 25 milioni di euro. A rafforzare questa convinzione è l’esperto di mercato Matteo Moretto, il quale ha categoricamente smentito la possibilità di un trasferimento del giovane centrocampista per una somma irrisoria. Moretto, infatti, ha sottolineato come Guerra fosse stato “venduto” ufficiosamente all’Atletico Madrid circa un anno fa per ben 25 milioni di euro, una cifra che oggi, a suo dire, potrebbe addirittura essere superiore.

Questa dichiarazione di Moretto pone un freno alle voci che vorrebbero il Milan interessato a Guerra per una cifra contenuta. È fondamentale ricordare che il valore di un calciatore sul mercato non è statico, ma è influenzato da una serie di fattori. Nel caso di Javi Guerra, la sua crescita esponenziale nell’ultimo anno, le sue prestazioni convincenti e il suo potenziale futuro hanno indubbiamente contribuito ad aumentarne la quotazione. Un giocatore con le sue caratteristiche, giovane, talentuoso e già con esperienza a livelli importanti, è un asset prezioso per qualsiasi club.

La valutazione di 25 milioni di euro di un anno fa non era certo casuale. Si basava su un’attenta analisi delle sue capacità tecniche, della sua visione di gioco, della sua intelligenza tattica e della sua personalità in campo. Tutte qualità che Guerra ha continuato a dimostrare e, se possibile, a perfezionare nel corso della stagione. Per questo motivo, l’idea che possa partire per una cifra “assolutamente impossibile” da considerare inferiore ai 25 milioni di euro è più che sensata.

Il Milan, se realmente interessato, dovrebbe quindi prepararsi a un investimento significativo. L’epoca dei saldi per talenti di questo calibro è ormai un ricordo lontano nel calcio moderno, dove la competizione per accaparrarsi i migliori giovani è feroce e i prezzi sono in costante aumento. Squadre come l’Atletico Madrid, che avevano già messo gli occhi su Guerra e erano disposte a spendere una cifra considerevole, sono la prova tangibile del suo valore di mercato.

In sintesi, le parole di Matteo Moretto non lasciano spazio a dubbi: Javi Guerra è un calciatore dal valore elevato e in costante ascesa. Qualsiasi club che volesse acquisire le sue prestazioni dovrebbe essere pronto a sborsare una cifra che, lungi dall’essere inferiore, potrebbe persino superare i 25 milioni di euro già discussi in passato. Il mercato, si sa, è imprevedibile, ma le basi poste da Guerra e la sua traiettoria di crescita rendono la sua valutazione attuale un punto fermo difficilmente negoziabile al ribasso.