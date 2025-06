Mercato Milan, Tare prepara il repulisti! Tanti i nomi ancora in uscita, l’analisi caso per caso

Mercato Milan, non solo Reijnders e Theo Hernandez: sono ancora tantissimi i nomi in uscita dal club rossonero. Tare progetta la rivoluzione

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo e in casa Milan le manovre sono più che mai intense. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, diversi elementi della rosa rossonera potrebbero essere in partenza, con nomi eccellenti che animano le discussioni. Oltre al sempre chiacchierato Theo Hernandez, la lista dei possibili addii si allunga, suggerendo un’estate ricca di cambiamenti per la squadra di Milano.

La situazione più dibattuta riguarda, come detto, Theo Hernandez. Il terzino francese è da tempo al centro di voci di mercato che lo vedono accostato ai maggiori club europei. La sua partenza rappresenterebbe una perdita significativa per il calciomercato Milan, vista la sua importanza nel gioco offensivo e la sua straordinaria capacità di creare superiorità numerica sulla fascia sinistra. La dirigenza rossonera dovrà valutare attentamente ogni offerta, bilanciando l’esigenza di fare cassa con quella di mantenere un equilibrio tecnico fondamentale per le ambizioni future.

Ma Hernandez non è l’unico nome sul tavolo. La Gazzetta dello Sport menziona anche Adli e Colombo tra i partenti. Per Adli, si prospetta la possibilità di trovare maggiore continuità altrove, dopo una stagione in cui non è riuscito a imporsi completamente nelle gerarchie di centrocampo. Colombo, invece, reduce da un prestito, potrebbe cercare una nuova destinazione dove accumulare minuti preziosi e proseguire il suo percorso di crescita.

Anche in porta si registrano movimenti: il nome di Vasquez circola tra i possibili addii. Il portiere, arrivato con aspettative, potrebbe essere ceduto per fare spazio a nuove soluzioni o per garantirgli un ruolo da titolare altrove.

Il centrocampo è un altro reparto che potrebbe subire rivoluzioni. Bennacer e Pobega sono infatti tra i giocatori monitorati per possibili uscite. Bennacer, in particolare, nonostante il suo indiscutibile talento e la sua visione di gioco, ha avuto qualche problema fisico che ne ha limitato l’impiego, e il club potrebbe considerare la sua cessione in presenza di offerte vantaggiose. Pobega, dal canto suo, potrebbe essere ceduto per fare cassa o per esplorare nuove opzioni tattiche. Anche Okafor, attaccante polivalente, rientra nella lista dei possibili partenti, una mossa che potrebbe sorprendere molti, dato il suo recente arrivo e le sue qualità tecniche.

Le situazioni “simili”, come le definisce la Gazzetta dello Sport, riguardano poi Musah, un centrocampista dinamico che potrebbe non aver convinto appieno la dirigenza, e la coppia di difensori centrali Thiaw e Tomori. Per questi ultimi, non è esclusa la partenza di uno dei due o addirittura di entrambi, a testimonianza di una profonda revisione del reparto difensivo. Infine, anche il nome di Emerson Royal, terzino destro attualmente al Tottenham, è accostato al Milan, ma con una situazione in bilico che potrebbe definirsi nei prossimi giorni.

Queste voci di mercato, riportate dalla Gazzetta dello Sport, indicano chiaramente l’intenzione del Milan di operare una profonda ristrutturazione della rosa. L’obiettivo è quello di rafforzare la squadra, puntando su elementi funzionali al progetto tecnico e ottimizzando le risorse economiche. L’estate sarà lunga e ricca di colpi di scena, e i tifosi rossoneri attendono con ansia di scoprire quale sarà il volto del Milan della prossima stagione. Riuscirà la dirigenza a piazzare gli esuberi e ad acquistare i rinforzi necessari per competere ai massimi livelli? Solo il tempo ce lo dirà.