Mercato Milan, sono ore caldissime per la possibile cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal: arabi in pressing per il sì definitivo

L’Al-Hilal non perde tempo e intensifica la sua offensiva per assicurarsi Theo Hernández. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, il club saudita ha ottenuto in queste ore il sì definitivo del talentuoso terzino sinistro e sta per definire l’accordo con il calciomercato Milan.

L’interesse dell’Al-Hilal per Theo Hernández va avanti da settimane, ma l’accelerazione degli ultimi giorni testimonia la serietà delle intenzioni del club. Si parla di un’offerta economica molto allettante per il giocatore e un’offerta vicina ai 35 milioni difficile da rifiutare anche per il Milan.