Mercato Milan, Tare sogna il grande colpo in attacco! Due i nomi sul taccuino, lui il preferito

Mercato Milan, Igli Tare vuole regalare un grande attaccante a Massimiliano Allegri: Mateo Retegui in vantaggio su Dusan Vlahovic

Il calciomercato Milan estivo è alle porte e il Milan è già in fibrillazione, con la dirigenza rossonera al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo primario, come riportato da Gianluca Di Marzio a “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, è l’acquisto di un grande attaccante. Un ruolo cruciale che, dopo l’addio di Olivier Giroud, necessita di essere ricoperto da un profilo di spessore, capace di garantire gol e peso specifico in avanti.

Le ultime indiscrezioni fornite dal noto giornalista di Sky Sport indicano un nome in particolare che sta scalando rapidamente le gerarchie nelle preferenze del Milan: Mateo Retegui. L’attaccante italo-argentino, attualmente in forza al Genoa, ha suscitato un forte interesse da parte del club di Via Aldo Rossi. L’interesse per Retegui non è una novità assoluta, ma le notizie recenti suggeriscono un’accelerazione significativa. Nelle ultime ore, infatti, ci sarebbe stato un contatto diretto tra le parti, a testimonianza della concreta volontà del Milan di portare il giocatore a San Siro. Di Marzio, noto per la sua attendibilità nel campo del calciomercato, ha sottolineato come le possibilità di vedere Retegui vestire la maglia rossonera siano attualmente “buone”. Questa affermazione, proveniente da una fonte così qualificata, alimenta le speranze dei tifosi milanisti, desiderosi di un nuovo numero nove di livello.

Retegui, classe 1999, si è messo in mostra nel campionato italiano con la maglia del Grifone, dimostrando fiuto per il gol, abilità nel gioco aereo e una buona capacità di legare il gioco. Le sue prestazioni hanno convinto anche il CT della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, che lo ha più volte convocato e utilizzato, riconoscendone il potenziale. Le caratteristiche del giovane attaccante sembrano ben sposarsi con le esigenze tattiche del Milan e con la filosofia di ringiovanimento della rosa intrapresa dalla società.

Parallelamente all’interesse per Retegui, il Milan continua a monitorare anche altri profili di alto livello. Tra i nomi presenti nella ristretta lista di 4-5 attaccanti di interesse per la dirigenza rossonera, stilata anche con il contributo del mister, spicca quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus rappresenta un autentico top player, capace di spostare gli equilibri con la sua potenza fisica e la sua prolificità sotto porta. Tuttavia, come sottolineato da Di Marzio, l’ingaggio di Vlahovic comporterebbe costi elevatissimi, sia in termini di cartellino che, soprattutto, per quanto riguarda lo stipendio del giocatore. Queste cifre proibitive rendono l’operazione Vlahovic un sogno quasi irrealizzabile per il Milan, almeno per il momento. La situazione economica del club, pur se in miglioramento, impone oculatezza e il rispetto di parametri ben definiti.

La strategia del Milan, quindi, sembra orientarsi verso un attaccante che possa garantire un rendimento immediato ma che al tempo stesso abbia margini di crescita e un costo sostenibile. In questo scenario, Mateo Retegui emerge come il candidato ideale, un connubio tra presente e futuro, con le sue quotazioni in forte ascesa nelle preferenze del Milan. La prossima estate si preannuncia caldissima sull’asse Milano-Genova, con i tifosi rossoneri in attesa di capire chi sarà il nuovo punto di riferimento offensivo della loro squadra. Le parole di Gianluca Di Marzio, ancora una volta, tracciano un quadro chiaro e aggiornato delle dinamiche di mercato, fornendo spunti preziosi sulle mosse future del Milan.