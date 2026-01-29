Mercato Milan, i rossoneri preparano il grande colpo? Un’indiscrezione vuole il Diavolo vicino a un bomber della Premier League

Mercato Milan, i rossoneri starebbero lavorando al grande colpo proveniente dalla Premier League: tutti i dettagli

Il calciomercato invernale del Milan si accende improvvisamente a pochi giorni dal gong finale del 2 febbraio. Mentre tutte le attenzioni sembravano rivolte alla Premier League, con il Nottingham Forest in forte pressing su Jean-Philippe Mateta, il club rossonero ha deciso di irrompere sulla scena. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Sacha Tavolieri, la dirigenza milanista è pronta a un vero e proprio “scippo” ai danni dei Garibaldi Reds, inserendosi con forza per assicurarsi il centravanti francese del Crystal Palace.

L’attaccante classe 1997, già oggetto di desiderio dei rossoneri nelle scorse sessioni, rappresenta il profilo ideale per completare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Nonostante l’offerta economica importante presentata dal club inglese, il Milan confida nella volontà del giocatore di misurarsi con la Serie A e di calcare palcoscenici internazionali. La trattativa tra Mateta e il Nottingham non è ancora giunta alle firme, e questo spiraglio ha permesso al Diavolo di tornare prepotentemente in corsa con ottime probabilità di successo.

Mercato Milan, la volata finale di Tavolieri: «Rossoneri fiduciosi»

Il tempismo sarà tutto in questa operazione lampo. Il Milan vuole chiudere l’affare entro l’inizio della prossima settimana per mettere a disposizione di Allegri un rinforzo fisico e tecnico di primissimo livello. Come sottolineato con forza da Tavolieri: «Il Milan è pronto a soffiare via dal Nottingham Forest Jean-Philippe Mateta! La corsa non è ancora chiusa e i rossoneri sono fiduciosi di poter chiudere l’operazione nei prossimi giorni». Se il blitz dovesse andare a buon fine, i rossoneri si assicurerebbero uno dei pezzi pregiati del mercato internazionale, beffando la concorrenza britannica.

