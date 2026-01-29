Mateta Milan, pista ancora percorribile! Un ex rossonero pronto a firmare con il Crystal Palace sbloccherebbe il francese

Mateta Milan, pista ancora percorribile. Il Crystal Palace è pronto a chiudere per un ex attaccante rossonero che libererebbe il francese

Il Crystal Palace è a un passo dal definire una significativa ristrutturazione del proprio reparto offensivo nelle battute finali del calciomercato. Secondo quanto riportato da David Ornstein di The Athletic, il club londinese è vicino a raggiungere un accordo verbale per l’acquisto dell’attaccante del Wolverhampton Wanderers, Jørgen Strand Larsen.

Le trattative sono in fase avanzata sia per quanto riguarda l’intesa con il giocatore che con i Wolves. L’operazione si preannuncia economicamente rilevante: si parla di una cifra base di 45 milioni di sterline (circa 50 milioni di euro), a cui si aggiungerebbero ulteriori 5 milioni di sterline in bonus. Il Palace sembra aver superato la concorrenza del Leeds United per assicurarsi il 25enne attaccante norvegese, autore di 14 gol nella scorsa stagione. Curiosamente, Strand Larsen ha un passato nelle giovanili del Milan, club ora interessato al giocatore che lui andrebbe a sostituire.

L’eventuale arrivo di Strand Larsen a Selhurst Park prima della chiusura del mercato è infatti considerato la chiave di volta per sbloccare la partenza di Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese è da settimane al centro di voci di mercato e la sua cessione appare ora sempre più probabile.

Mateta, 28 anni, ha il contratto in scadenza alla fine della prossima stagione e ha già comunicato di non voler rinnovare. Nonostante la situazione contrattuale, il Crystal Palace non intende svendere il proprio centravanti e chiede una cifra vicina ai 40 milioni di sterline (circa 46 milioni di euro).

La concorrenza per Mateta non manca. Il Nottingham Forest ha già presentato un’offerta di 40 milioni di euro, ma la pista italiana resta molto calda. Il Milan è fortemente interessato al giocatore, mentre la Juventus aveva sondato il terreno all’inizio della sessione di mercato. L’arrivo di Strand Larsen a Londra potrebbe quindi innescare un effetto domino, liberando Mateta per una nuova avventura, potenzialmente in Serie A.

LEGGI ANCHE – Ultimissime calciomercato Milan | Trattative | Ultim’ora