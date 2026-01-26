Calciomercato Milan, intrigo Mateta: l’attaccante vuole la Serie A ma l’affare può andare in porto ad una sola condizione

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a seguire con grande attenzione Mateta ma per l’affondo serve la cessione di Nkunku

Il mercato degli attaccanti entra nella sua fase più incandescente e il nome di Jean-Philippe Mateta sta scatenando un vero e proprio intrigo internazionale. Il centravanti del Crystal Palace, protagonista di una crescita esponenziale in Premier League, ha rotto gli indugi: vuole l’Italia e lo sta dimostrando con i fatti, non solo con le parole.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il classe ’97 ha ufficializzato la sua volontà di lasciare Londra, presentando un documento per chiedere la cessione immediata. Ma c’è un dettaglio che ha colpito gli addetti ai lavori: Mateta sta già studiando la lingua italiana, un segnale inequivocabile della sua preferenza per la Serie A dopo le esperienze in Francia, Germania e Inghilterra.

Calciomercato Milan, la situazione Mateta: muro Palace e inserimento Forest

Nonostante il desiderio del giocatore, la strada per portarlo a Milano è in salita:

La richiesta monstre: Il Crystal Palace non accetta prestiti né formule creative. Per privarsi del suo bomber (in scadenza nel 2027), il club inglese chiede 40 milioni di euro a titolo definitivo. Questa rigidità ha già fatto raffreddare la pista Juventus , che si era fermata a un’offerta di prestito con diritto di riscatto a 30 milioni.

Il Crystal Palace non accetta prestiti né formule creative. Per privarsi del suo bomber (in scadenza nel 2027), il club inglese chiede a titolo definitivo. Questa rigidità ha già fatto raffreddare la pista , che si era fermata a un’offerta di prestito con diritto di riscatto a 30 milioni. Il disturbo del Nottingham: Attenzione al Nottingham Forest. Secondo il Telegraph e The Athletic, il Forest ha messo sul piatto 35 milioni di sterline (circa 41 milioni di euro), avvicinandosi sensibilmente alle pretese del Palace. Sebbene Mateta sogni l’Italia, un accordo tra i due club inglesi potrebbe accelerare la sua permanenza in Premier, con il Palace che ha già individuato in Strand-Larsen del Wolverhampton il sostituto ideale.

La strategia del Milan: l’ombra di Nkunku

Il Milan monitora la situazione con estrema attenzione. Il profilo di Mateta è nella shortlist di Igli Tare e gode del totale gradimento di Massimiliano Allegri, che vede nel francese il perfetto ariete per il suo 4-3-3. Tuttavia, per sferrare l’assalto decisivo in questi ultimi giorni di gennaio, serve un’uscita nel reparto offensivo. Tutti gli indizi portano a Christopher Nkunku: se dovesse arrivare un’offerta importante per l’ex Lipsia, il Milan avrebbe il tesoretto necessario per pareggiare le richieste del Palace e battere la concorrenza del Forest.