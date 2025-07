Mercato Milan, Tare irremovibile! Cessione in porto solo a queste condizioni, nessuno sconto

Mercato Milan, prosegue la trattativa con il Bologna per la cessione di Tommaso Pobega: Tare detta la linea e non fa sconti

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna sta intensificando i contatti con il calciomercato Milan per assicurarsi le prestazioni di Tommaso Pobega. Il centrocampista rossonero è da tempo un obiettivo del club felsineo, che vede in lui un rinforzo ideale per il proprio reparto mediano in vista della prossima stagione di Serie A e della storica partecipazione alla Champions League. La trattativa, sebbene non ancora conclusa, sembra procedere, con entrambe le parti determinate a trovare un accordo che soddisfi le rispettive esigenze.

Le Richieste del Bologna: Prestito con Obbligo Condizionato a 6 Milioni

La proposta del Bologna, così come illustrato dal quotidiano bolognese, si orienta verso la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto. L’idea è quella di un prestito iniziale, probabilmente oneroso, che si trasformerebbe in obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni. Queste condizioni potrebbero essere legate al numero di presenze di Pobega in campo, al raggiungimento di specifici obiettivi di squadra (come la qualificazione ad una competizione europea o il mantenimento della categoria), o a una combinazione di fattori. La cifra su cui il Bologna vorrebbe chiudere l’affare si aggirerebbe intorno ai 6 milioni di euro, una valutazione che il club ritiene congrua per un calciatore con le caratteristiche e il potenziale di Pobega, seppur proveniente da una stagione con poche apparizioni significative. L’inserimento dell’obbligo condizionato permetterebbe al Bologna di spalmare l’investimento su più esercizi, alleviando l’impatto sul bilancio immediato e garantendo al contempo un impegno concreto per il futuro del calciatore.

La Posizione del Milan: Acquisto a Titolo Definitivo per 7-8 Milioni

Dal canto suo, il Milan preferirebbe una cessione a titolo definitivo per Tommaso Pobega. I rossoneri valutano il proprio centrocampista tra i 7 e gli 8 milioni di euro, una cifra che riflette non solo il potenziale del giocatore ma anche l’investimento fatto su di lui in passato e la sua giovane età. Il Milan ha la necessità di fare cassa per finanziare i propri movimenti in entrata sul mercato e preferirebbe evitare formule che dilazionino eccessivamente i pagamenti, anche se l’apertura al dialogo sulle modalità è un segnale positivo. La distanza tra la domanda del Milan e l’offerta del Bologna si attesta quindi su un paio di milioni di euro, un gap che, in trattative di mercato di questo tipo, è spesso superabile con reciproche concessioni e l’inserimento di eventuali bonus legati a prestazioni o successi futuri. La volontà del Milan è quella di monetizzare un esubero per investire su altri profili che possano contribuire immediatamente al progetto tecnico di Paulo Fonseca.

La Trattativa: Le Chiavi per la Chiusura

La trattativa per Pobega è in pieno svolgimento e le parti sono in contatto costante. Le sensazioni, secondo la fonte, sono positive e la chiusura dell’affare è considerata possibile. Le chiavi per sbloccare definitivamente la situazione potrebbero risiedere nella capacità del Bologna di avvicinarsi leggermente alla richiesta del Milan o nell’accettazione da parte dei rossoneri di una formula che includa un obbligo di riscatto con condizioni facilmente raggiungibili, magari con l’aggiunta di bonus legati a obiettivi specifici. La volontà del giocatore stesso potrebbe giocare un ruolo cruciale: Pobega ha bisogno di trovare continuità e spazio per esprimersi al meglio, e il Bologna di Vincenzo Italiano, con la sua filosofia di gioco e le opportunità offerte dalla partecipazione alla Champions League, potrebbe rappresentare la piazza ideale per il suo rilancio. La trattativa è un classico esempio di calciomercato, dove le necessità di due club si incontrano, cercando un equilibrio tra valorizzazione del giocatore e sostenibilità economica. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Tommaso Pobega indosserà la maglia rossoblù nella prossima entusiasmante stagione.