Mercato Milan, ci sono delle fasce da migliorare: ecco i nomi sul taccuino di Tare. Occhi puntati in Spagna…

Mercato Milan, Tare valuta diversi profili per migliorare sia la fascia destra che quella sinistra: ecco tutti i nomi

Il ritorno in Europa spinge il Milan a potenziare la rosa, con la consapevolezza che la prossima stagione richiederà un organico più profondo per gestire il doppio impegno. Se Alexis Saelemaekers e il giovane Davide Bartesaghi rappresentano ormai dei punti fermi nel progetto di Massimiliano Allegri, le alternative non hanno convinto: Zachary Athakame e Pervis Estupinan restano ai margini delle rotazioni, spingendo la dirigenza rossonera a cercare nuovi profili di spessore internazionale.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, gli occhi del club di via Aldo Rossi sono puntati con decisione sulla Liga spagnola. L’obiettivo è regalare ad Allegri interpreti capaci di garantire qualità e corsa sulle fasce, elementi fondamentali per il gioco del tecnico livornese. La lista dei desideri è già stata tracciata e comprende tre profili giovani ma con una discreta esperienza internazionale, pronti a fare il salto di qualità in un top club come quello milanese.

Mercato Milan, obiettivo Liga: i profili nel mirino

I nomi caldi per il mercato estivo portano tutti in Spagna. In cima alla lista ci sono Jon Aramburu della Real Sociedad, reduce da un’ottima stagione, e Arnau Martinez del Girona, già seguito in passato e dotato di una clausola accessibile. A questi si aggiunge Fran García del Real Madrid, che potrebbe lasciare la capitale spagnola in cerca di maggiore spazio. «Il Milan sa bene che in estate l’obiettivo sarà aumentare non solo la qualità, ma anche il numero dei giocatori» sottolinea il quotidiano, confermando come la profondità della rosa sarà il tema centrale della prossima campagna acquisti.

