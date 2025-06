Mercato Milan, Tare pronto a chiudere due operazioni tra entrate e uscite! Nomi caldi sul piatto

Mercato Milan, Igli Tare pronto a chiudere l’operazione Samuele Ricci in entrata e Alvaro Morata in uscita. Ultime

Il calciomercato Milan estivo entra nel vivo e le indiscrezioni si susseguono a ritmo serrato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport – Calciomercato l’Originale, due operazioni importanti sarebbero in fase avanzata, con ottime probabilità di concretizzarsi: l’approdo di Samuele Ricci al Milan e quello, decisamente più sorprendente, di Álvaro Morata al Como.

Per quanto riguarda il Milan, il nome di Samuele Ricci, centrocampista del Torino, è da tempo sul taccuino dei dirigenti rossoneri. Il club meneghino vede in Ricci il profilo ideale per rinforzare la mediana, aggiungendo dinamismo, qualità e gioventù a un reparto fondamentale. Le trattative con il Torino sembrano essere in una fase molto avanzata, con un’intesa che appare sempre più vicina. L’acquisto di Ricci rappresenterebbe un passo significativo per il Milan, che punta a costruire una squadra competitiva su più fronti per la prossima stagione. La sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la sua duttilità tattica lo rendono un elemento prezioso per il centrocampo di Stefano Pioli. L’ottimismo intorno a questa operazione è palpabile e i tifosi rossoneri possono iniziare a sognare l’arrivo del talentuoso centrocampista. L’investimento su un giocatore italiano e giovane come Ricci, in linea con la politica societaria del Milan, sottolinea la volontà di creare una base solida per il futuro.

La notizia che sta facendo più rumore, tuttavia, è quella che vede Álvaro Morata vicinissimo al Como. Il club lariano, neopromosso in Serie A e guidato da una figura carismatica come Cesc Fàbregas, sta lavorando con convinzione a questa che sarebbe una vera e propria operazione clamorosa. L’attaccante spagnolo, con un curriculum di altissimo livello che include esperienze in club come Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atlético Madrid, sarebbe affascinato dal progetto ambizioso del Como. Un colpo di tale portata dimostrerebbe le grandi ambizioni della società lariana, pronta a fare un ingresso in grande stile nel massimo campionato italiano. L’arrivo di Morata garantirebbe al Como un centravanti di statura internazionale, capace di assicurare un elevato numero di gol e di trascinare la squadra neopromossa. La sua esperienza e la sua leadership sarebbero fondamentali per affrontare le sfide della Serie A. L’idea di giocare per un club con un progetto così intrigante, probabilmente anche con una prospettiva a lungo termine, potrebbe aver convinto Morata a scegliere una destinazione meno blasonata ma con un potenziale di crescita enorme. Questa operazione, se dovesse concretizzarsi, sarebbe uno dei colpi di mercato più inaspettati e significativi dell’estate calcistica italiana.

In conclusione, le parole di Di Marzio gettano luce su due scenari di mercato molto concreti. Il Milan si avvicina a un rinforzo cruciale per il centrocampo con Samuele Ricci, mentre il Como sta per piazzare un colpo da novanta con l’arrivo di Álvaro Morata, un’operazione che riscriverebbe le gerarchie e le aspettative per la prossima Serie A. L’estate è appena iniziata, ma le prime mosse sembrano già indicare la direzione di un mercato vivace e ricco di sorprese.