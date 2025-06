Calciomercato Milan: il Como ad un passo da Morata, rossoneri al lavoro per sbloccare l’affare col Galatasaray

Calciomercato Milan, Morata ad un passo dal ritorno in Italia e dalla firma con il Como di Fabregas: tutti gli aggiornamenti

Il Como è ormai a un soffio dall’assicurarsi le prestazioni di Alvaro Morata, attaccante spagnolo attualmente di proprietà del calciomercato Milan e in prestito al Galatasaray. Un’operazione complessa, come spesso accade nel calciomercato moderno, che vede coinvolte ben quattro parti: il Como, il Milan, il Galatasaray e lo stesso calciatore. L’indiscrezione, ripresa da diverse fonti e in particolare dalla Redazione Di Marzio – Corriere, evidenzia come il club lariano stia compiendo gli ultimi passi decisivi per portare il centravanti sulle sponde del lago.

La Trattativa In Entrata Del Como

Il Como, neopromosso in Serie A e desideroso di costruire una squadra competitiva per la massima serie, ha individuato in Alvaro Morata il profilo ideale per rinforzare il proprio attacco. L’esperienza e il fiuto per il gol dello spagnolo, già conosciuto nel campionato italiano per le sue precedenti esperienze, sarebbero un asset fondamentale per la squadra di Cesc Fabregas, che si sta adoperando personalmente per convincere il suo ex compagno di nazionale. I contatti tra il club lariano e l’entourage del giocatore sono stati positivi, gettando le basi per un accordo che sembra ormai imminente.

Il Nodo Milan-Galatasaray: Un Prestito Da Risolvere

Il vero ostacolo all’ufficialità dell’operazione, tuttavia, risiede nella situazione contrattuale di Morata con il Milan e il Galatasaray. L’attaccante è legato ai rossoneri, ma attualmente si trova in prestito ai turchi con un accordo che, secondo le ultime informazioni, si estenderebbe fino a gennaio 2026. Per liberare Morata e permettergli di accasarsi al Como, il Milan dovrà risolvere anticipatamente il prestito con il Galatasaray. Questa fase della trattativa si sta rivelando la più delicata, poiché il club turco, pur avendo incassato una cifra per il prestito, non sembra intenzionato a liberare il giocatore a costo zero o senza un adeguato indennizzo.

Le voci di corridoio, infatti, suggeriscono che il Galatasaray potrebbe richiedere uno sconto sull’onere del prestito precedentemente pattuito o un risarcimento per la rescissione anticipata. Il Milan, dal canto suo, sta lavorando intensamente per trovare una quadra che soddisfi tutte le parti, consapevole dell’importanza di snellire la propria rosa e liberare spazio salariale, specialmente in vista delle proprie mosse di mercato in entrata. La volontà del giocatore, che sembra aver dato il suo benestare al trasferimento a Como, potrebbe giocare un ruolo chiave nel sbloccare la situazione.

Le Aspettative E L’Impatto Sul Mercato

L’arrivo di Alvaro Morata al Como sarebbe un colpo di mercato di grande risonanza, non solo per il valore del calciatore ma anche per il segnale di ambizione che il club lariano lancerebbe al campionato di Serie A. Un giocatore del calibro di Morata, con la sua esperienza internazionale e le sue doti tecniche, rappresenterebbe un innesto di spessore per la neopromossa. Per il Milan, la risoluzione del prestito e la cessione definitiva di Morata permetterebbero di alleggerire il monte ingaggi e di reinvestire le risorse in altri obiettivi.

In sintesi, mentre il Como stringe i tempi per definire i dettagli con il giocatore, il Milan è impegnato in una vera e propria corsa contro il tempo per sciogliere il nodo Galatasaray. L’epilogo di questa intricata operazione è atteso con grande curiosità dagli appassionati di calcio, che sperano di vedere Morata calcare nuovamente i campi della Serie A, questa volta con la maglia del Como.