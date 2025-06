Calciomercato Milan, Morata sempre più proiettato a firmare con il Como: questo fattore è stato decisivo. Le ultimissime sui rossoneri

La Serie A si avvicina per il Como e con essa la possibilità di vedere grandi nomi calcare il prato del Sinigaglia. Nelle ultime ore, una voce di mercato sta infiammando la tifoseria lariana: Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como, starebbe tentando di portare in riva al lago l’amico e compagno di tante battaglie, Álvaro Morata del Milan. Un’indiscrezione che, se confermata, rappresenterebbe un vero e proprio colpo da novanta per il club.

Il legame tra Fabregas e Morata è profondo e consolidato da anni di campo. I due hanno condiviso lo spogliatoio sia al Chelsea che nella Nazionale spagnola, collezionando un totale di 61 partite giocate insieme. Un numero significativo che testimonia la loro intesa sul terreno di gioco e il rispetto reciproco fuori. Fabregas conosce alla perfezione le qualità di Morata: la sua abilità nel finalizzare, il suo movimento senza palla e la sua esperienza a livelli altissimi, maturata in club come Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atlético Madrid.

L’eventuale arrivo di Morata al Como non sarebbe solo un rinforzo tecnico di primissimo ordine, ma anche un segnale forte delle ambizioni del club. La possibilità di lavorare nuovamente con un amico e un allenatore che lo stima profondamente potrebbe essere un fattore decisivo per convincere l’attaccante spagnolo. Per Morata, a 32 anni, la Serie A e il progetto Como potrebbero rappresentare una nuova stimolante sfida, lontana dalle pressioni dei top club europei ma comunque in un campionato di alto livello.

Fabregas sta evidentemente puntando sull’appeal personale e sulla forza dei rapporti umani per costruire una squadra competitiva. L’arrivo di un giocatore del calibro di Morata cambierebbe radicalmente il volto dell’attacco del Como, fornendo a Fabregas un terminale offensivo di comprovata esperienza e gol. I tifosi comaschi sognano, e chissà che l’amicizia tra i due non possa trasformarsi presto in una realtà entusiasmante sul campo.