Mercato Milan, Tare pensa al dopo Maignan! Un nome in pole su tutti

Mercato Milan, Igli Tare vorrebbe Suzuki del Parma nel caso in cui partisse Mike Maignan: il prezzo superiore ai 30 milioni di euro è un problema

Il calciomercato Milan estivo è appena agli inizi, ma le prime mosse, o le loro assenze, iniziano già a delineare scenari complessi. Per il Milan, uno dei nomi che circola con insistenza per rinforzare la porta è quello di un talento emergente: il giovane portiere del Parma, Suzuki. Tuttavia, come riportato da Luca Bianchin sulla Gazzetta dello Sport, la trattativa tra le due società non è ancora decollata e, anzi, un ostacolo di non poco conto si profila all’orizzonte.

La volontà del Milan di puntare su Suzuki è comprensibile. Il portiere crociato ha dimostrato nella stagione appena conclusa le sue notevoli qualità, unendo a un fisico imponente una spiccata esplosività tra i pali. Caratteristiche che lo rendono un profilo moderno e potenzialmente in grado di fare il salto di qualità in una grande squadra. L’idea rossonera, evidentemente, è quella di assicurarsi un elemento di prospettiva, capace di affiancare o, nel prossimo futuro, anche di sostituire i portieri attualmente in rosa.