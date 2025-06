Mercato Milan, Tare vuole Suzuki! Intreccio con Maignan. E Milinkovic-Savic...

Mercato Milan, Igli Tare vuole Suzuki del Parma per la porta: tentativo concreto in caso di partenza di Mike Maignan. Le ultime

Il futuro della porta del Milan è al centro delle discussioni, soprattutto alla luce di un’ipotetica cessione di Mike Maignan al Chelsea. A fare il punto sulla situazione sono i noti esperti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano, che in una recente live su YouTube hanno svelato i piani rossoneri per il ruolo di portiere, delineando una strategia che coniuga soluzioni rapide e tentativi ambiziosi.

Secondo quanto riportato da Moretto, la lista dei candidati per la porta milanista è “lunga”, a testimonianza di un approccio metodico e previdente da parte della dirigenza di Via Aldo Rossi. Tra le opzioni più concrete e, a quanto pare, già ben avviate, spicca il nome di Vanja Milinković-Savić. Il portiere del Torino, fratello dell’ex laziale Sergej, rappresenterebbe la “soluzione più semplice” e immediata. Il motivo è duplice: da un lato, il Milan vanterebbe “ottimi rapporti con il procuratore” del giocatore, facilitando potenzialmente la trattativa; dall’altro, e questo è un aspetto cruciale, esisterebbe una clausola nel contratto di Milinković-Savić che permetterebbe al Milan di acquisire il giocatore senza la necessità di un’estenuante negoziazione con il Torino. Questo scenario renderebbe l’operazione “semplice e veloce”, ideale per un club che si troverebbe a dover coprire una casella così delicata in tempi brevi.

Tuttavia, Milinković-Savić non sarebbe l’unica carta sul tavolo del calciomercato Milan. Moretto ha aggiunto un dettaglio significativo, rivelando un interesse concreto per un altro profilo: quello di Kosei Suzuki del Parma. Il giovane portiere giapponese, che si è messo in mostra con la maglia gialloblù, è considerato dal Milan come il “portiere giusto per sostituire Maignan per caratteristiche”. Questa affermazione suggerisce una ricerca non solo di un valido sostituto, ma di un estremo difensore che possa replicare le qualità e lo stile di gioco di Maignan, fondamentale per la costruzione dal basso e l’impostazione di Stefano Pioli.

Il Milan, ha assicurato Moretto, “farà sicuramente un tentativo” per Suzuki, consapevole però che la trattativa con il Parma potrebbe non essere “facilissima”. Il club ducale, infatti, detiene un talento su cui punta molto e non sarà propenso a cederlo a cuor leggero. Un fattore a favore dell’interesse milanista è la volontà del giocatore stesso. Suzuki, infatti, “vuole giocare con regolarità in vista del Mondiale”, e la prospettiva di un ruolo da titolare al Milan sarebbe estremamente allettante per le sue ambizioni. A tal proposito, Moretto ha sottolineato come la pista Napoli, anch’essa accostata al portiere nipponico, sia “più difficile rispetto al Milan, dove andrebbe a fare il titolare”.

In sintesi, le dichiarazioni di Matteo Moretto e Fabrizio Romano delineano un Milan attivo e preparato a ogni evenienza sul fronte portiere. Se la cessione di Maignan dovesse concretizzarsi, la dirigenza rossonera ha già individuato alternative concrete. La soluzione Milinković-Savić appare come l’opzione più agevole e immediata, quasi una priorità in caso di necessità impellente. Al contempo, il tentativo per Suzuki evidenzia la volontà del Milan di investire su un giovane talento con prospettive importanti, in linea con una strategia di crescita a lungo termine. La situazione di Maignan, dunque, rimane la chiave di volta, ma il Milan sembra avere le idee chiare per garantire stabilità e qualità tra i pali, qualunque sia il futuro del suo attuale numero uno.