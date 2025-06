Mercato Milan, chi al fianco di Santiago Gimenez? Due nomi clamorosamente scartati da Tare

Mercato Milan, identikit preciso per la punta da affiancare a Santiago Gimenez: scartati Moise Kean e Dusan Vlahovic

La visione di Igli Tare per il calciomercato Milan prende forma, delineando una squadra con ambizioni chiare e un’identità ben definita. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin ci offre uno sguardo approfondito su come il direttore sportivo immagina il Diavolo del futuro, svelando anche alcuni nomi eccellenti che, almeno per il momento, non rientrano nei piani.

Un Milan Rinnovato, a Partire dalla Difesa

Il progetto di Tare per il Milan prevede una vera e propria rivoluzione in alcune zone del campo. La porta sarà ancora saldamente presidiata da Mike Maignan, uno dei pilastri della squadra e un punto fermo da cui ripartire. La difesa, invece, è destinata a subire un profondo rinnovamento. L’idea è quella di innestare forze fresche e di qualità, con un occhio di riguardo ai giovani talenti. Il nome di Leoni, ad esempio, emerge come possibile rinforzo per il reparto arretrato, segnalando l’intenzione di costruire una retroguardia solida e proiettata al futuro. La ricerca di difensori che possano integrarsi al meglio con il sistema di gioco desiderato è una priorità assoluta per Tare, che punta a creare una linea difensiva quasi interamente nuova.

Centrocampo di Qualità e Attacco Rivoluzionato

Non solo difesa. Il Milan targato Tare punterà su un centrocampo di qualità. L’obiettivo è quello di avere mediani capaci di dettare i tempi di gioco, recuperare palloni e fornire un supporto costante sia alla fase offensiva che a quella difensiva. Un reparto nevralgico, dove la tecnica e la visione di gioco saranno requisiti fondamentali.

Ma è in attacco che si concentrano molte delle attenzioni. Il reparto offensivo del Milan ripartirà da Rafael Leao, l’indiscusso fuoriclasse portoghese, attorno al quale costruire la manovra offensiva. Accanto a lui, però, arriverà un nuovo numero 9. Questo è il punto focale della strategia di Tare: trovare un attaccante che possa garantire un alto numero di gol e che si sposi perfettamente con le caratteristiche di Leao e con il gioco della squadra.

Vlahovic e Kean: I Nomi Scartati dall’Identikit di Tare

Ed è qui che le parole di Bianchin diventano particolarmente significative, soprattutto per i tifosi juventini e gli appassionati di mercato. Dusan Vlahovic e Moise Kean, due attaccanti di spicco del campionato italiano, sono stati esplicitamente esclusi dall’identikit tracciato da Tare per il nuovo centravanti rossonero.

L’esclusione di Vlahovic è forse il dato più sorprendente. L’attaccante serbo, nonostante le sue indubbie qualità realizzative e la sua giovane età, non rientra nei piani del Milan di Tare. Questo suggerisce che il direttore sportivo stia cercando un profilo ben specifico, che vada oltre la mera capacità di fare gol. Forse un giocatore con caratteristiche diverse nella partecipazione alla manovra, nel movimento senza palla o nella capacità di legare il gioco. La sua valutazione economica elevata potrebbe essere un fattore, ma l’accento è posto più su un’incompatibilità con l’identikit tecnico.

Anche Moise Kean è un nome che, al momento, non convince Tare. L’attaccante italiano, reduce da stagioni altalenanti, non sembra avere le caratteristiche ricercate dal Milan per il ruolo di prima punta. Questo evidenzia una ricerca meticolosa e mirata, lontana da scelte dettate unicamente dal nome o dalla disponibilità sul mercato. Tare sembra avere le idee molto chiare sul tipo di giocatore che vuole portare a Milanello.

La strategia di Igli Tare per il Milan è dunque ben delineata: una squadra rinnovata, con innesti mirati in difesa e a centrocampo, e un attacco che ruoterà attorno a Leao e a un nuovo numero 9 scelto con estrema attenzione. Le esclusioni di Vlahovic e Kean non fanno che rafforzare l’idea di un progetto ambizioso e basato su scelte oculate, volte a costruire un Milan competitivo e con una forte identità.