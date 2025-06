Maignan Milan, Tare blinda il portiere! Parole chiarissime, tifosi al settimo cielo

Maignan Milan, Igli Tare, DS dei rossoneri, ha confermato la permanenza del portiere francese in rossonero: tutti i dettagli

La sede rossonera è stata teatro di un importante incontro con la stampa questa mattina, durante il quale il Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, ha fatto chiarezza su alcune delle voci di mercato più insistenti che circondano il club. L’attenzione principale era rivolta al futuro di Mike Maignan, portiere francese e uno dei pilastri della squadra. Nonostante le speculazioni su possibili partenze eccellenti, Tare ha rassicurato i tifosi: Maignan resterà al Milan.

Le domande dei giornalisti non si sono fatte attendere, in particolare riguardo alle dichiarazioni precedenti dell’amministratore delegato Furlani, che aveva parlato di “nessuna rivoluzione”, a fronte però di rumors su addii di giocatori chiave come Reijnders e Theo Hernández, e la possibile cessione proprio di Maignan. È stato in questo contesto che Tare ha spento ogni dubbio, pronunciando parole che faranno sicuramente piacere ai sostenitori rossoneri:

«Maignan non è in partenza, sarà al Milan anche nella prossima stagione. C’è stato un interessamento da un club della Premier League ma alla fine non si è trovato un accordo, sapendo anche che Maignan è un punto di riferimento non solo in campo ma anche fuori. Abbiamo deciso di puntare su di lui e di guardare avanti insieme. Il mercato è imprevedibile ma per noi rimane un punto fermo di questa squadra. Dobbiamo trasmettere un po’ di entusiasmo e per questo stiamo cercando di capire cosa serve per migliorare questa squadra: saranno tutti giocatori funzionali a questo progetto per aumentare le qualità di questa squadra che già era forte».

Questa dichiarazione ufficiale è un segnale forte da parte della società rossonera. La permanenza di Maignan è fondamentale non solo per le sue indiscutibili qualità tecniche tra i pali, ma anche per il suo carisma e la sua leadership, elementi cruciali all’interno dello spogliatoio. Il suo ruolo di “punto di riferimento”, sottolineato da Tare, evidenzia l’importanza del portiere non solo come atleta ma come vero e proprio leader emotivo e tecnico.

Le parole del DS Tare delineano una strategia di mercato Milan chiara: non una rivoluzione, bensì un rafforzamento mirato. L’obiettivo è aumentare la qualità di una squadra che, a detta di Tare, “già era forte”. Questo significa che i nuovi acquisti saranno scelti con attenzione, puntando su “giocatori funzionali a questo progetto” che possano integrarsi al meglio e portare un valore aggiunto concreto. Si cerca di infondere nuovo entusiasmo nell’ambiente, partendo dalla conferma dei tasselli fondamentali e proseguendo con innesti intelligenti.

Il riferimento all’interessamento di un club di Premier League conferma le voci di mercato che avevano agitato i tifosi nelle scorse settimane, ma la decisione del Milan di non cedere Maignan dimostra la ferma volontà di costruire una squadra competitiva e di mantenere i suoi talenti più preziosi. In un mercato sempre più imprevedibile, come ammesso dallo stesso Tare, la capacità di resistere alle lusinghe e di blindare i propri gioielli è un segno di forza e stabilità. Il Milan, dunque, guarda al futuro con la certezza di poter contare ancora sul suo “Magic Mike”, pronta a perseguire i propri obiettivi ambiziosi.

LE DICHIARAZIONI DI TARE