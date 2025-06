Mercato Milan, il Valencia fissa il prezzo per Javi Guerra e punta al rinnovo: Tare avvisato

Mercato Milan, il Valencia fa muro per Javi Guerra e fissa il prezzo ad almeno 30 milioni di euro. Tare avvisato

Le recenti indiscrezioni provenienti dai media spagnoli hanno acceso i riflettori sul futuro di Javi Guerra, giovane talento del Valencia. La situazione del centrocampista spagnolo è al centro dell’attenzione, divisa tra la volontà del club di blindarlo con un rinnovo contrattuale e l’interesse concreto di squadre di primo piano come il calciomercato Milan.

Il Valencia, infatti, ha mostrato un chiaro intento di prolungare il rapporto con Guerra, riconoscendo il suo valore e il potenziale che il giocatore rappresenta per il futuro della squadra. Tuttavia, come spesso accade nel calcio moderno, a fronte di questo desiderio di permanenza si staglia la prospettiva di una cessione remunerativa. I media spagnoli riportano che, in caso di un’eventuale vendita al Milan, il club valenciano si aspetta una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro. Questa richiesta evidenzia la considerazione che il Valencia ha del suo gioiello, valutato come uno dei pezzi pregiati del proprio vivaio e del panorama calcistico spagnolo.

Dall’altra parte, il giocatore stesso ha espresso una chiara preferenza: Javi Guerra vuole restare al Valencia. Questo desiderio di continuità è un fattore importante e potrebbe giocare un ruolo cruciale nelle trattative. Tuttavia, la sua permanenza è condizionata da precise aspettative economiche. Guerra si aspetta di rientrare nel primo scaglione salariale del club, con un ingaggio che si aggira tra i 5 e i 6 milioni di euro. Tale richiesta, seppur elevata per un giovane, riflette il suo status di titolare e la sua importanza crescente all’interno della squadra.

Il passo successivo, secondo quanto riportato dai media spagnoli, spetta ora al Valencia. Il club dovrà presentare a Guerra un’offerta di rinnovo seria e congrua alle sue richieste e al suo valore. Una proposta che non tenga conto delle aspettative del giocatore potrebbe spingerlo a considerare seriamente le alternative, tra cui l’opzione Milan, che rappresenterebbe un salto di qualità in un campionato di alto livello come la Serie A.

La situazione è complessa e ricca di variabili. Il Valencia dovrà bilanciare la sua solidità finanziaria con la necessità di trattenere i propri talenti per costruire una squadra competitiva. Per Javi Guerra, invece, la decisione riguarderà non solo l’aspetto economico, ma anche il progetto tecnico e le ambizioni future. Sarà interessante vedere come si evolverà questa vicenda nelle prossime settimane e se il Valencia riuscirà a blindare il suo giovane centrocampista, allontanando le sirene del mercato e in particolare quelle rossonere che, con una potenziale offerta da 30 milioni di euro, potrebbero far vacillare le intenzioni di permanenza del giocatore. La palla, per ora, è saldamente nel campo del Valencia, che ha l’opportunità di dimostrare la propria fiducia nel futuro di Javi Guerra con un’offerta di rinnovo all’altezza delle aspettative.