Javi Guerra Milan, Tare non molla! Serve un rilancio, questa la valutazione del Valencia

Javi Guerra Milan, Igli Tare non molla la presa: prima offerta respinta ma l’albanese è pronto al rilancio decisivo. Ultime

Il calciomercato Milan è scatenato sul mercato e, oltre al nome esperto di Granit Xhaka per rinforzare la mediana, sta puntando con decisione su un giovane talento emergente: Javi Guerra. Il centrocampista spagnolo, classe 2003, ha catturato l’attenzione della dirigenza rossonera grazie alle sue brillanti prestazioni con il Valencia e, più recentemente, con la Nazionale spagnola Under 21. Proprio nella serata di ieri, Guerra è sceso in campo nel pareggio per 0-0 contro l’Italia nell’Europeo U21, dimostrando ancora una volta le sue qualità e il suo potenziale.

L’interesse del Milan per Javi Guerra è concreto e profondo. Il giovane spagnolo piace e convince tutti a Milanello, tanto che nella giornata di ieri il club rossonero ha deciso di passare dalle parole ai fatti, presentando una prima offerta ufficiale al Valencia. Sul piatto sono stati messi 20 milioni di euro per il cartellino del promettente centrocampista. Tuttavia, la risposta da parte del club spagnolo è stata un categorico “no secco”. Il Valencia, infatti, considera Javi Guerra un pezzo pregiato della sua rosa e per il suo talento “vuole (e pretende) di più”.

Come riportato stamane dal Corriere dello Sport, che ha titolato in modo eloquente “Guerra, la prima offerta va sul palo“, il primo tentativo del Milan non è andato a buon fine. L’espressione giornalistica sottolinea come l’offerta, pur significativa, non sia stata sufficiente a scalfire le resistenze del Valencia. Questo rifiuto, però, non sembra aver scalfito le intenzioni del Milan. Il calciomercato è un percorso lungo e tortuoso, e c’è ancora tutto il tempo a disposizione per intavolare nuove trattative con il club spagnolo.

La dirigenza rossonera è ora chiamata a valutare le prossime mosse. Si cercherà di capire se ci sia un margine per rilanciare l’offerta o se il Valencia si mostrerà irremovibile sulla sua richiesta. L’idea di portare Javi Guerra a Milano è forte, data la sua giovane età e le sue prospettive di crescita esponenziale. Un investimento su un talento così puro potrebbe garantire al Milan un centrocampista di altissimo livello per il presente e, soprattutto, per il futuro.

L’operazione per Javi Guerra si preannuncia quindi una delle telenovele di mercato di questa sessione estiva. I tifosi del Milan sperano che la dirigenza possa trovare la chiave giusta per convincere il Valencia e assicurarsi le prestazioni di questo giovane e promettente mediano. La determinazione del Milan è evidente, ma lo è altrettanto la volontà del Valencia di valorizzare al massimo il suo gioiello. Resta da vedere chi la spunterà in questa intrigante partita a scacchi del mercato.