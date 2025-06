Calciomercato Milan, offensiva confermata per Javi Guerra! Prima offerta formale al Valencia, le cifre

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno formalizzato la prima offerta concreta al Valencia per Javi Guerra: ecco la cifra sul piatto

La finestra di mercato estiva si sta infiammando e il calciomercato Milan è tra i protagonisti più attivi, cercando rinforzi per affrontare al meglio la prossima stagione. Uno dei nomi che circola con maggiore insistenza negli ambienti rossoneri è quello di Javi Guerra, talentuoso centrocampista del Valencia. Le trattative tra i due club sembrano procedere, anche se con qualche fisiologico scoglio da superare, lasciando comunque filtrare un cauto ottimismo.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Orazio Accomando, fonte autorevole nel panorama del calciomercato, il Milan avrebbe messo sul piatto un’offerta significativa per il giovane spagnolo: 21 milioni di euro, suddivisi in 18 milioni di base fissa più 3 milioni di bonus. Una proposta importante che dimostra la volontà del club di Via Aldo Rossi di assicurarsi le prestazioni di Guerra, ritenuto un elemento chiave per il futuro del centrocampo milanista.

Dall’altra parte, il Valencia non sembra voler cedere facilmente il suo gioiello. Il club spagnolo, infatti, continua a mantenere una posizione ferma, chiedendo una base fissa di 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Una differenza di 7 milioni di euro rispetto all’offerta iniziale del Milan, che tuttavia non sembra scoraggiare le parti. La distanza, seppur presente, non è considerata insormontabile e le continue negoziazioni potrebbero portare a un compromesso.

Nonostante la trattativa non sia ancora giunta a conclusione, l’ottimismo per la buona riuscita dell’operazione è in aumento. Le parti sono al lavoro per limare le distanze e trovare una quadra che soddisfi sia le esigenze economiche del Valencia sia le ambizioni del Milan. La volontà del giocatore potrebbe giocare un ruolo cruciale in questa fase: per Javi Guerra, infatti, sarebbe già pronto un contratto quadriennale da circa 3 milioni di euro a stagione. Questa proposta economica allettante e la prospettiva di giocare in un club di prestigio come il Milan, con la possibilità di competere ai massimi livelli europei, potrebbero spingere il centrocampista a fare pressione sul suo attuale club per facilitare il trasferimento.

Javi Guerra, classe 2003, è considerato uno dei talenti emergenti del calcio spagnolo. Le sue qualità tecniche, la visione di gioco e la capacità di recuperare palloni lo rendono un profilo estremamente interessante per il Milan, che cerca un centrocampista dinamico e versatile. L’età giovane e il potenziale di crescita sono ulteriori elementi che rendono l’investimento particolarmente attraente per la dirigenza rossonera.

In definitiva, la vicenda Javi Guerra si preannuncia come una delle saghe più interessanti di questa sessione di mercato. Il Milan è deciso a stringere i tempi, ma il Valencia non intende fare sconti. Le prossime ore e giorni saranno cruciali per capire se l’ottimismo crescente si tradurrà in una fumata bianca, portando il promettente centrocampista spagnolo ad indossare la maglia rossonera. I tifosi milanisti sono in attesa, speranzosi di vedere presto un nuovo volto aggiungersi alla rosa di Allegri.