Mercato Milan, intrigo Javi Guerra! Tare intrigato ma il Valencia fa muro. I dettagli

Il futuro di Javi Guerra al Valencia si preannuncia come una delle telenovelas del prossimo calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, fonte autorevole in materia di mercato, il club spagnolo è assolutamente determinato a blindare il proprio gioiello, facendone il simbolo del nuovo corso. Questa volontà si traduce in una proposta di rinnovo contrattuale estremamente significativa, che il Valencia intende mettere sul piatto per convincere il giovane centrocampista a legarsi a lungo termine alla squadra.

La strategia del Valencia è chiara: nessuna intenzione di ascoltare offerte per Javi Guerra finché non sarà definitivamente accertata l’impossibilità di raggiungere un accordo per il prolungamento. Questo implica che la situazione potrebbe protrarsi per diverse settimane, se non mesi. Moretto sottolinea come non si preveda nulla di imminente sul fronte di un possibile trasferimento, poiché il Valencia vuole arrivare almeno fino a luglio per esaurire ogni tentativo di rinnovo.

Questa tempistica dilazionata avrà un impatto significativo anche sulle squadre interessate al talentuoso spagnolo. Il calciomercato Milan, in particolare, è da tempo sulle tracce di Javi Guerra. L’interesse dei rossoneri non è nuovo: il giocatore era stato proposto già nella scorsa stagione, e continua a riscuotere un notevole apprezzamento all’interno della dirigenza milanista. Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio (Tare), in particolare, sono molto intrigati dal profilo di Guerra, che trova ampi consensi in Via Aldo Rossi. Tuttavia, come evidenziato da Moretto, tra l’interesse del Milan e una sua eventuale concretizzazione in una trattativa avanzata, c’è di mezzo la ferma intenzione del Valencia di rinnovare il calciatore.

La parola chiave, dunque, è pazienza. Moretto definisce la situazione di Javi Guerra come una vera e propria partita a scacchi, dove ogni mossa dovrà essere ponderata. E come in ogni scacchiera, anche qui potrebbero subentrare altri attori. Non è da escludere l’ingresso nella corsa di altri club interessati, sia dalla Premier League che dalla Liga spagnola, pronti a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio.

Il tema è da seguire passo dopo passo, con il Valencia che vuole prendersi tutto il tempo necessario per portare a termine la sua missione di rinnovo. Questa determinazione del club spagnolo a trattenere Javi Guerra rende il suo trasferimento, almeno per il momento, una ipotesi lontana e complessa. Per il Milan e per tutti gli altri pretendenti, sarà fondamentale mantenere i contatti e monitorare costantemente gli sviluppi, pronti a intervenire solo nel momento in cui il Valencia dovesse arrendersi di fronte all’impossibilità di prolungare il contratto del suo promettente centrocampista. La storia di Javi Guerra è appena iniziata, e promette di tenere banco per un bel po’.