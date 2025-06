Javi Guerra Milan, contatto concreto con l’intermediario dell’operazione! Cifre e dettagli, Tare ci crede

Javi Guerra Milan, c’è stato un contatto molto positivo con l’intermediario dell’operazione per arrivare al centrocampista

L’Europeo Under 21 in Slovacchia è il palcoscenico perfetto per i giovani talenti emergenti, e tra questi, un nome risuona con particolare insistenza negli ambienti del calciomercato: Javi Guerra. Il centrocampista spagnolo, presentatosi alla rassegna continentale con il biglietto da visita di “centrocampista più completo della sua generazione”, sta catturando l’attenzione di molti, ma in particolar modo del calciomercato Milan, come riportato da calciomercato.com.

Guerra è un calciatore che incanta per la sua eleganza e la sua notevole tecnica, ma ciò che lo rende veramente appetibile per gli allenatori moderni è la sua dinamicità. È una mezzala box-to-box in grado di coprire ogni zona del campo, un giocatore che non si tira mai indietro e che sa abbinare qualità e quantità. Nonostante abbia festeggiato i soli 22 anni a maggio, è già un leader tecnico indiscusso del Valencia, la squadra che lo ha visto sbocciare definitivamente nell’ultima stagione. Lanciato da Ruben Baraja, è stato completamente valorizzato da Carlos Corberán, trasformandosi in uno dei punti fermi della formazione spagnola. La sua traiettoria ascendente è iniziata nel 2019, quando ha lasciato il Villarreal per entrare nelle giovanili del Valencia, un passo che si è rivelato fondamentale per la sua crescita.

Ora, il giovane spagnolo sembra pronto per una nuova tappa nella sua carriera professionale, e il Milan è in pole position. L’interesse dei rossoneri non è certo una novità: Moncada, figura chiave nell’area scouting del club, lo aveva già sondato 12 mesi fa, riconoscendo il suo immenso potenziale. A confermare l’interesse c’è anche Massimiliano Allegri, che in Guerra vede una traiettoria simile a quella di un altro centrocampista di spessore internazionale come Adrien Rabiot.

calciomercato.com svela inoltre che nei giorni scorsi, l’intermediario italiano di Javi Guerra ha avuto un contatto diretto e molto positivo con Igli Tare, il direttore sportivo del Milan. Tare, evidentemente impressionato dalle qualità del classe 2003, lo considera un giocatore importante con una prospettiva ancora migliore, un vero e proprio investimento per il futuro del club rossonero. Il Milan, infatti, ha intenzione di programmare un vero e proprio tentativo di affondo per assicurarsi le prestazioni del centrocampista del Valencia.

Tuttavia, le tempistiche saranno cruciali, poiché Javi Guerra non è solo un desiderio del Milan. Il suo talento ha attirato numerose richieste sul mercato, e il Valencia, consapevole del gioiello che ha tra le mani, gli ha anche presentato una proposta di rinnovo del contratto. La concorrenza, come riportato da calciomercato.com, è già agguerrita: il Valencia, che parte da una richiesta di 25 milioni di euro, ha già ricevuto i primi approcci da parte di Aston Villa e Atletico Madrid. Si tratta ancora di contatti non avanzati, ma rappresentano un segnale chiaro per il Milan, che dovrà sciogliere presto gli indugi se vuole assicurarsi quello che è considerato uno dei più grandi talenti del calcio spagnolo.

Nonostante l’interesse per Guerra, il Milan ha anche un’altra priorità per il centrocampo: Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen è un vero e proprio pallino di Tare e ha ottenuto anche il riscontro positivo di Allegri. Xhaka è visto come il giocatore perfettamente idoneo al Milan, anzi, proprio quello che serve al club rossonero in questo momento per elevare il livello del reparto. In attesa di capire quando e come il Diavolo inizierà a dialogare con il club di via Aldo Rossi per Xhaka, il fronte Javi Guerra rimane caldissimo, con il Milan che dovrà muoversi con decisione per non perdere l’occasione di accaparrarsi uno dei diamanti più brillanti del panorama calcistico europeo.