Mercato Milan, Tare brucia l’Inter! Assalto a Leoni, affare che può andare in porto a queste condizioni

Mercato Milan, Igli Tare pronto a bruciare l’Inter per quanto riguarda Giovanni Leoni: assalto al Parma dopo la cessione di Thiaw

Un fulmine a ciel sereno nel calciomercato italiano, il Como neopromosso in Serie A sta preparando un’offerta clamorosa che potrebbe scuotere le fondamenta del Milan. L’obiettivo? Due nomi di spicco: il difensore Malick Thiaw e l’attaccante Alvaro Morata. Questa operazione, se dovesse concretizzarsi, non solo rinforzerebbe notevolmente la rosa dei lariani ma darebbe anche al Milan una notevole boccata d’ossigeno finanziaria da reinvestire immediatamente sul mercato. La notizia, riportata da Tuttosport questa mattina, evidenzia un asse caldo tra i due club, con il Como che dimostra di fare sul serio.

Thiaw e Morata: Il Como Fa sul Serio

L’interesse del Como, guidato da Cesc Fabregas, per Malick Thiaw è palpabile. Il tecnico spagnolo apprezza molto le qualità del centrale tedesco, e la proprietà Suwarso è pronta a mettere sul piatto un’offerta da 25 milioni di euro, esclusi i bonus. Una cifra di tutto rispetto che permetterebbe al Milan di realizzare una plusvalenza considerevole, stimata intorno ai 20,7 milioni di euro. Un’iniezione di liquidità che, come vedremo, è già destinata a un obiettivo preciso.

Ma l’ambizione del Como non si ferma qui. I lariani puntano anche ad Alvaro Morata, attualmente in prestito al Galatasaray fino al 20 gennaio 2026. Il Como sarebbe disposto ad accogliere l’attaccante in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a 10 milioni di euro più bonus. Qui l’ostacolo principale è rappresentato proprio dal Galatasaray: il Milan dovrà intavolare una trattativa con i turchi per ottenere l’interruzione anticipata del prestito. La volontà del giocatore di tornare in Italia e giocare con continuità potrebbe però spingere l’affare verso una positiva conclusione.

Leoni: Il Tesoro da Anticipare all’Inter

L’eventuale doppia cessione di Thiaw e Morata al Como libererebbe un capitale di circa 35 milioni di euro (esclusi i bonus), aprendo le porte all’acquisto di un giovane talento su cui il calciomercato Milan ha già messo gli occhi: Giovanni Leoni. Il difensore classe 2006 del Parma è considerato un profilo estremamente promettente e si inserirebbe perfettamente nei piani di rafforzamento del reparto arretrato rossonero. Come ha giustamente sottolineato il direttore sportivo Tare, se un difensore esce, un altro deve entrare, e Leoni rappresenterebbe la scelta ideale sia dal punto di vista numerico che economico.

Il Parma valuta il suo gioiello intorno ai 35 milioni di euro, ma con una trattativa ben impostata, il Milan potrebbe riuscire a strapparlo per circa 30 milioni. L’operazione Leoni assume un’importanza ancora maggiore se si considera che i rossoneri andrebbero ad anticipare la concorrenza dell’Inter, anch’essa fortemente interessata al giovane difensore. La differenza, in questo caso, la farebbe la filosofia di impiego: mentre i nerazzurri lo lascerebbero in prestito per un anno, il Milan, vista la cifra potenzialmente investita, lo porterebbe immediatamente in prima squadra e gli darebbe spazio per crescere e mettersi in mostra. Questa strategia potrebbe rivelarsi un fattore decisivo nella scelta del giocatore.

In sintesi, la maxi-operazione con il Como rappresenta un’opportunità strategica per il Milan: incassare cifre importanti da giocatori che potrebbero non rientrare più pienamente nei piani futuri, reinvestendo immediatamente su un giovane di prospettiva come Leoni, garantendosi un vantaggio sull’Inter. Il calciomercato è appena entrato nel vivo e le prossime ore saranno cruciali per definire i contorni di questa intricata ma affascinante vicenda.