Mercato Milan, Tare passa all’incasso: tesoretto clamoroso, in arrivo una cifra monstre

Mercato Milan, Igli Tare è pronto ad incassare circa 41 milioni di euro dal Como per la coppia Morata-Thiaw. Ultime

Milano si prepara a un caldo calciomercato Milan estivo, e le ultime indiscrezioni dal fronte rossonero infiammano già gli animi dei tifosi. La notizia che sta circolando con insistenza nelle ultime ore riguarda una potenziale doppia operazione tra Milan e Como, che potrebbe portare nelle casse del Diavolo una somma considerevole, utile a finanziare nuovi acquisti. Lo riporta in evidenza la Gazzetta dello Sport questa mattina, titolando: “E il Diavolo si fa ricco. Dal Como oltre 41 milioni per la coppia Morata-Thiaw“.

Al centro di queste trattative ci sarebbero due nomi di peso: l’attaccante spagnolo Alvaro Morata e il difensore tedesco Malick Thiaw. Per Morata, il Como avrebbe già avviato i contatti da diversi giorni, spinto in particolare dall’amicizia che lega il centravanti a Cesc Fabregas, attuale allenatore del club lariano. Tuttavia, l’operazione non è priva di ostacoli: per lo spagnolo, infatti, si rende necessaria la risoluzione dell’accordo con il Galatasaray, un passaggio fondamentale prima di poter definire il suo futuro in Serie A.

Parallelamente, l’idea di portare Malick Thiaw al Como è emersa più di recente, ma sta guadagnando terreno. Per il giovane difensore rossonero, il prezzo del cartellino rappresenta il nodo principale da sciogliere con il Milan. Sebbene i dettagli siano ancora in fase di definizione, la Gazzetta dello Sport nel sottotitolo approfondisce l’analisi, spiegando che “Doppia operazione a titolo definitivo coi lariani al rush finale: così i rossoneri incasserebbero già 141 milioni dalle cessioni“. Questo dato include non solo le possibili cessioni di Morata e Thiaw, ma anche operazioni già concluse o in via di definizione.

Il quotidiano rosa, infatti, fa riferimento alle cessioni già perfezionate di Reijnders, Kalulu e Pellegrino, alle quali si aggiunge l’operazione, ormai in dirittura d’arrivo, per Theo Hernandez. L’eventuale concretizzazione delle cessioni di Morata e Thiaw al Como porterebbe un bel gruzzolo aggiuntivo nelle casse rossonere, superando i 41 milioni di euro per questa doppia operazione. Un tesoretto che il Milan potrà prontamente reinvestire sul mercato in entrata, rafforzando la squadra in vista della prossima stagione e inseguendo gli obiettivi prefissati.

L’ottimismo filtra dagli ambienti rossoneri, consapevoli che queste cessioni mirate permetteranno di attuare una strategia di mercato ben definita, puntando a profili che possano elevare il livello tecnico della rosa. La dirigenza del Milan è al lavoro per definire gli ultimi dettagli e trasformare queste indiscrezioni in ufficialità, offrendo ai tifosi la possibilità di sognare un mercato ambizioso e, si spera, vincente. Il Como, dal canto suo, si appresta a vivere una sessione estiva da protagonista, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per la Serie A.