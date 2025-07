Mercato Milan, Tare ha le idee chiare! Ecco tutte le mosse in programma dopo la definizione dell’affare Jashari

Mercato Milan, Igli Tare ha le idee chiare: ecco tutte le mosse in programma dopo la definizione dell’affare Jashari col Brugge

Il calciomercato Milan sta vivendo giorni di grande fermento sul fronte del calciomercato, con l’obiettivo dichiarato di consegnare a mister Massimiliano Allegri una squadra competitiva e, soprattutto, completa il prima possibile. L’urgenza è dettata anche dall’inizio anticipato della stagione del Diavolo, che scenderà in campo prima della concorrenza per i trentaduesimi di Coppa Italia. Dopo aver ufficializzato l’arrivo del promettente Samuele Ricci e aver bloccato, in un colpo a sorpresa, anche il fuoriclasse Luka Modric, la dirigenza rossonera è al lavoro per definire gli ultimi tasselli di un organico che si preannuncia ambizioso.

Le ultime indiscrezioni e le analisi più approfondite sul futuro del Milan arrivano da voci autorevoli del panorama giornalistico sportivo. Monica Colombo, stimata firma de Il Corriere della Sera, ha offerto un prezioso spaccato della situazione in un recente intervento sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, svelando dettagli e priorità del calciomercato rossonero. Le sue dichiarazioni delineano una strategia chiara e tempi ben definiti per i prossimi innesti.

Interrogata sui nomi che circolano per le fasce laterali, sia a sinistra che a destra, Colombo ha evidenziato una certa difficoltà nel reperire profili immediatamente adatti. “Un po’ si fa fatica”, ha ammesso, sottolineando come alcune opzioni siano già sfumate, come nel caso di De Cuyper, che si è accasato al Brighton. La priorità, al momento, sembra essere un’altra: “credo che prima la società voglia completare le operazioni a centrocampo“. Questo focus sul reparto mediano è cruciale per dare ad Allegri la stabilità e la qualità necessarie al cuore della squadra. Solo dopo aver blindato il centrocampo, l’attenzione si sposterà sulla difesa e, infine, sull’attaccante.

Per quanto riguarda il cruciale ruolo del centravanti, la strategia del Milan è quella di temporeggiare. La dirigenza rossonera intende “aspettare la fine del Mondiale e che scadano le clausole”, una mossa che potrebbe permettere di cogliere occasioni di mercato più vantaggiose o di puntare a profili di altissimo livello che si libereranno con determinate condizioni. Prima di dedicarsi all’attacco, però, un’altra operazione sembra in dirittura d’arrivo: “Prima si chiuderà il capitolo Jashari, su cui siamo molto avanti e con Allegri che lo vuole“. L’interesse del tecnico per il giovane talento è un segnale forte e conferma la volontà di costruire una squadra non solo per l’immediato, ma con uno sguardo al futuro.

Una volta definito il reparto mediano e con Jashari a bordo, le attenzioni si sposteranno sulla difesa. Tra i nomi che circolano per rafforzare la retroguardia, in particolare sulla fascia destra, quello di Doué sembra essere il più quotato. “Doué mi sembra il nome più probabile e che circola da più tempo”, ha affermato Colombo, indicandolo come una pista concreta. Meno entusiasmante, invece, il profilo di Pubill, proveniente dalla Serie B spagnola. Su di lui, la giornalista ha espresso delle riserve: “non mi sembra che abbia la statura per poter diventare il terzino destro titolare del Milan“. Questa valutazione suggerisce che il Milan cerca giocatori pronti per il massimo livello, o almeno con un potenziale di crescita immediato per ricoprire ruoli chiave in una squadra ambiziosa come quella rossonera.

In sintesi, il calciomercato del Milan si muove su binari ben definiti: prima i colpi a centrocampo (con Ricci e Modric già assicurati e Jashari in arrivo), poi l’attenzione alla difesa con Doué come possibile rinforzo, e solo in un secondo momento, dopo il Mondiale, la caccia al nuovo attaccante. L’obiettivo primario resta quello di dare a mister Allegri una squadra forte e coesa per affrontare al meglio una stagione che si preannuncia ricca di impegni e sfide.