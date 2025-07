Jashari, tifosi del Milan già esaltati: il gesto del giocatore non passa inosservato

Jashari ha già deciso quello che sarà il suo futuro! I tifosi del Milan sono già gasati dal centrocampista

Jashari, il talentuoso centrocampista difensivo albanese naturalizzato svizzero, ha preso una posizione chiara e inequivocabile riguardo il suo futuro calcistico. L’ex giocatore del Lucerna e attualmente in forza al Club Brugge, ha rifiutato di unirsi alla squadra belga per la loro trasferta in Inghilterra, inviando un segnale inequivocabile: il suo desiderio è vestire la maglia del Milan.

La notizia, riportata dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, sottolinea la ferma volontà del giovane classe 2005, che ha già collezionato diverse presenze nelle nazionali giovanili svizzere, di intraprendere una nuova avventura in Serie A. Nonostante l’interesse del Club Brugge, Jashari ha manifestato in modo perentorio la sua preferenza per i rossoneri, mettendo in atto una vera e propria “presa di posizione forte” per facilitare il suo trasferimento al club di Via Aldo Rossi.

Il Diavolo Attende la Risposta dal Club Brugge

Ora l’attenzione si sposta sul Club Brugge. Il Diavolo attende con impazienza la risposta del club belga, che detiene il cartellino del promettente mediano. La decisione di Jashari di non partire con la squadra per la tournée inglese è un chiaro tentativo di forzare la mano e accelerare la trattativa. Questa mossa potrebbe spingere il Club Brugge a sedersi al tavolo delle negoziazioni con il Milan, consapevole della determinazione del calciatore.

Il club lombardo, sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca, ex allenatore di Roma e Lille, sta cercando di rinforzare il proprio centrocampo con innesti di qualità e prospettiva. Jashari, con la sua visione di gioco, le sue capacità di interdizione e la sua giovane età, rappresenta un profilo ideale per il progetto tecnico dell’undici di San Siro.

L’acquisto del mediano svizzero aggiungerebbe profondità e versatilità al reparto nevralgico della squadra. Resta da vedere se il Club Brugge si piegherà alla volontà del suo giocatore o cercherà di resistere. Una cosa è certa: la volontà di Jashari è chiara, e il suo sogno è un futuro a tinte rossonere. I prossimi giorni saranno cruciali per definire l’esito di questa trattativa che potrebbe portare un nuovo talento a Milanello.