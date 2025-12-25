Mercato Milan, Tare guarda in Croazia per un giovane talento: su di lui c’è anche il Liverpool! Ecco chi è

Mercato Milan, Tare punta un giovane talento del Rijeka: su di lui c’è la concorrenza del Liverpool. Le ultime

Secondo quanto riportato dal quotidiano croato ‘Novi list’, il Milan avrebbe messo nel mirino Toni Fruk, trequartista classe 2001 attualmente in forza al Rijeka. Il giocatore sta vivendo una stagione da protagonista assoluto nella massima serie croata, confermandosi come uno dei profili più interessanti del panorama balcanico. Per Fruk si tratterebbe di un ritorno in Italia: il calciatore ha infatti militato nelle giovanili della Fiorentina tra il 2019 e il 2023, senza però riuscire a esordire in prima squadra tra i vari prestiti in Belgio e Croazia.

La svolta è arrivata con il trasferimento a titolo definitivo al Rijeka per 4 milioni di euro, dove il suo talento è finalmente sbocciato. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: oltre al Milan, anche il Sassuolo e gli olandesi del Twente lo seguono con attenzione, mentre dall’Inghilterra rimbalzano voci persino su un interessamento del Liverpool.

Mercato Milan, L’operazione: costi, clausole e il ruolo di Tare

Sotto contratto fino al 2027, il valore di mercato di Fruk si aggira oggi intorno ai 10 milioni di euro. Un investimento che rientrerebbe perfettamente nella filosofia di RedBird, sempre attenta a giovani talenti dal grande potenziale di crescita. Un ruolo chiave nella trattativa potrebbe giocarlo Igli Tare, profondo conoscitore del mercato croato e pronto a cogliere l’occasione per anticipare la folta concorrenza internazionale.

Un dettaglio non trascurabile riguarda però la Fiorentina: il club viola, al momento della cessione, ha mantenuto il diritto al 50% sulla futura rivendita. Questo significa che, in caso di fumata bianca con il Milan, metà della cifra incassata dal Rijeka finirebbe nelle casse dei toscani. Per i rossoneri si tratterebbe di una scommessa intrigante per rinforzare la batteria di trequartisti con un profilo che conosce già la lingua e le dinamiche del calcio italiano.