Mercato Milan, Leoni nome caldissimo! Tare prepara cash e doppia contropartita per il Parma. I nomi

Mercato Milan, il nome caldissimo per la difesa della prossima stagione resta quello di Leoni: cash e due contropartite

Il calciomercato Milan estivo si infiamma, e tra i nomi più contesi spicca quello di Alessandro Leoni, giovane talento del Parma. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sta giocando d’anticipo, intensificando i contatti con il club emiliano per assicurarsi il difensore, in una mossa che mira a prevenire l’intervento dell’Inter. Questa strategia aggressiva evidenzia la chiara intenzione del Diavolo di rafforzare la propria retroguardia con un prospetto di grande futuro, nonostante la concorrenza agguerrita dei cugini neroazzurri.

L’operazione Leoni, tuttavia, non è priva di complessità. Per sbloccare l’arrivo del difensore al Milan, è necessaria una o più uscite significative dalla rosa rossonera. Il principale indiziato per lasciare Milanello è Malick Thiaw. Il difensore tedesco, sebbene non abbia ancora dato il suo benestare definitivo, starebbe valutando seriamente l’ipotesi di un trasferimento al Como, dove ritroverebbe Cesc Fàbregas. La sua partenza sarebbe cruciale per liberare spazio e risorse economiche, permettendo al Milan di affondare il colpo per Leoni. Non è un segreto che il club lariano, neo promosso in Serie A, stia cercando di rinforzare la propria difesa con elementi di qualità ed esperienza.

Ma il Milan non si limita solo a Thiaw. Per rendere l’offerta al Parma ancora più allettante, il club rossonero ha messo sul piatto due giovani promesse del proprio vivaio: Mattia Liberali e Lorenzo Colombo. Liberali, con il contratto in scadenza nel 2026, ha mostrato ottime qualità tra la Primavera e il Milan Futuro, rendendolo un elemento di potenziale valore per il Parma. Analogamente, Lorenzo Colombo, attaccante reduce da esperienze in prestito, rappresenta un’altra pedina interessante per gli emiliani. Questi inserimenti dimostrano la volontà del Milan di negoziare con una certa flessibilità, offrendo diverse opzioni per arrivare all’agognato Leoni.

Dal canto suo, il Parma non mostra fretta. La società emiliana è ben consapevole del valore di Alessandro Leoni e della competizione tra i due club milanesi. L’obiettivo del Parma è chiaro: alimentare un’asta che possa far lievitare il prezzo del giocatore. L’intenzione principale dei gialloblù sarebbe addirittura quella di trattenere Leoni per un’altra stagione, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile. La valutazione del talento, secondo le indiscrezioni, dovrebbe toccare o superare i 30 milioni di euro per convincere il Parma a privarsi del suo gioiello. Questa cifra elevata sottolinea l’importanza che il club emiliano attribuisce al giocatore e la sua fiducia nelle sue potenzialità future.

Nonostante le difficoltà e le alte richieste, il Diavolo non ha alcuna intenzione di mollare la presa. I contatti sono stati intensificati, segno di una volontà ferrea di portare Leoni a San Siro. La strategia del Milan è chiara: muoversi in anticipo e presentare un’offerta strutturata che includa sia un esborso economico che l’inserimento di contropartite tecniche di valore. La battaglia per Alessandro Leoni si preannuncia quindi serrata e ricca di colpi di scena, con il Milan determinato a superare la concorrenza dell’Inter e ad aggiungere un altro elemento promettente alla propria rosa. Resta da vedere se le mosse del Milan saranno sufficienti a convincere il Parma e a sbloccare una delle trattative più calde di questa finestra di mercato estiva.