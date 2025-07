Calciomercato Milan, la pista Leoni sfuma definitivamente? C’è ancora una speranza ma occhio alla concorrenza. Le ultimissime notizie

Il Parma sta vivendo ore calde sul fronte calciomercato, con la ferma intenzione di blindare uno dei suoi giovani più promettenti: Alessandro Leoni. Il difensore centrale, classe 2006, è finito prepotentemente nel mirino di tre dei maggiori club italiani: Juventus, Inter e Milan, pronte a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni. Nonostante la ferma opposizione del Parma a cedere il proprio gioiello, la pressione delle big del Nord Italia si fa sempre più insistente.

Leoni, considerato un profilo di grande prospettiva per il calcio italiano, ha attirato l’attenzione degli osservatori grazie alle sue prestazioni solide e alla notevole maturità dimostrata in campo, nonostante la giovanissima età. La sua capacità di leggere il gioco, l’ottima impostazione e la fisicità, fanno di lui un elemento di spicco per il futuro. Il Parma lo sa bene e ha alzato un vero e proprio muro, ribadendo l’incedibilità del giocatore e considerando Leoni un pilastro su cui costruire il futuro della squadra, sia in caso di Serie A che di permanenza in Serie B.

Tuttavia, le sirene di Juventus, Inter e Milan sono forti e difficili da ignorare. I tre club, noti per la loro politica di investimento sui giovani talenti, vedono in Leoni un potenziale crack e sono disposti a fare importanti offerte per convincere il Parma a cambiare idea. La trattativa si preannuncia complessa e potrebbe infiammare le prossime settimane di mercato. Sarà interessante vedere se il muro del Parma reggerà all’assalto delle big o se Leoni sarà destinato a un futuro lontano dall’Emilia.