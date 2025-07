Mercato Milan, Tare pronto a rompere gli indugi! Tutte le idee del DS albanese, questi i colpi in programma

Mercato Milan, Igli Tare è pronto ad entrare in scena e a chiudere importanti colpi in entrata: tutti i nomi sul taccuino

Il quartier generale rossonero, Casa Milan, è stato oggi teatro di un importante incontro tra i vertici dirigenziali e Zlatan Ibrahimović, figura chiave nella gestione sportiva del club. Un pranzo descritto come “costruttivo” e svoltosi in un clima finalmente sereno, occasione per fare il punto sulla strategia di mercato che il Diavolo intende perseguire per rafforzare la rosa.

Jashari: Un Obiettivo Concreto per il Milan

Tra i nomi caldi, spicca quello di Ardon Jashari, giovane e promettente centrocampista svizzero attualmente in forza al Lucerna. Il calciomercato Milan ha mostrato un forte interesse per il talento elvetico, ricambiato dalla volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera. Nonostante il Bruges, club proprietario del cartellino di Jashari, si sia finora mostrato irremovibile sulla sua posizione, i dirigenti del club meneghino stanno valutando ogni opzione per un eventuale rilancio. Segno di questa intenzione è anche la ricerca, da parte del Bruges, di un sostituto per il centrocampista, un segnale che potrebbe preludere a un’apertura nella trattativa.

Gli Altri Nomi sul Taccuino Rossonero

La situazione di Granit Xhaka, esperto centrocampista svizzero dell’Arsenal, al momento rimane in stand-by. Le attenzioni si concentrano invece su Désiré Doué, giovane e talentuoso esterno destro francese dello Strasburgo. Sebbene il suo nome circoli meno insistentemente, Doué sembra essere il preferito per rinforzare la fascia destra. Lo Strasburgo, tuttavia, ha fissato una valutazione elevata per il suo gioiello, rendendo la trattativa complessa.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, la sensazione è che il numero 9 sia un discorso da affrontare più avanti. Come già anticipato da Igli Tare, il dirigente albanese e consulente di mercato del Milan, c’è la chiara volontà di acquisire un nuovo attaccante, ma la ricerca si focalizzerà sul “nome giusto al momento giusto”, indicando una strategia ponderata piuttosto che un’urgenza immediata.

Ricci: Un Colpo Già Chiuso per il Centrocampo

Una notizia che invece conforta i tifosi del Milan è la chiusura dell’operazione per Samuele Ricci, centrocampista italiano del Torino. L’accordo è stato raggiunto per un totale di 25 milioni di euro, inclusi i bonus. Il giovane mediano svolgerà le visite mediche a metà settimana, completando così l’iter per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan. Un acquisto strategico per rafforzare la mediana del Diavolo.