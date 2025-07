Calciomercato Milan, ore decisive per Jashari! Rilancio pronto e fumata bianca dietro l’angolo. Le cifre

Calciomercato Milan, le prossime saranno ore decisive per l’arrivo di Jashari in rossonero: pronto il rilancio. Le cifre

Il calciomercato Milan, come riportato da Pietro Mazzara, è in fermento sul mercato, concentrandosi in particolare sul rafforzamento del centrocampo. Oltre ai nomi già noti di Luka Modric, l’esperto jolly croato del Real Madrid che svolgerà le visite mediche dopo il Mondiale per Club, e Samuele Ricci, il giovane e promettente mediano del Torino atteso per le visite giovedì, i rossoneri stanno lavorando intensamente per assicurarsi le prestazioni di Ardon Jashari.

Jashari: Il Talento Svizzero nel Mirino del Diavolo

Il centrocampista classe 2002 del Club Brugge, Ardon Jashari, è diventato l’obiettivo primario della dirigenza milanista. Tare, direttore sportivo sempre in stretto contatto con il tecnico Max Allegri, sta dedicando notevoli sforzi a questa trattativa. Jashari, eletto miglior giocatore del campionato belga nella scorsa stagione, ha dimostrato le sue qualità anche in Champions League, brillando in particolare nelle sfide contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La sua duttilità, intelligenza tattica e la capacità di ricoprire più ruoli lo rendono un profilo ideale per il nuovo Milan di Allegri.

La Corsa per Jashari: Tra Richieste Elevate e Nuove Offerte

L’acquisizione di Jashari si sta rivelando complessa. Il Club Brugge sta sfruttando l’interesse di altri top club europei, come il Borussia Dortmund, e la lunga durata del contratto del giocatore per mantenere alte le pretese. Nonostante Jashari abbia comunicato la sua volontà di vestire la maglia del Milan, il club belga chiede una base fissa di circa 35 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero consistenti bonus. Il Diavolo, tuttavia, non demorde e sta gradualmente avvicinandosi alla richiesta con una serie di rilanci.

A Casa Milan si sta già preparando una nuova, significativa proposta per lo svizzero, che prevederà un ulteriore aumento sia della base fissa che dei bonus, nel tentativo di chiudere l’operazione e superare la concorrenza. La memoria della lunga trattativa per De Ketelaere di tre estati fa spinge la dirigenza a voler definire rapidamente l’affare. È evidente che Jashari è in cima alla lista dei desideri di Tare e Allegri, e la società di Via Aldo Rossi si sta muovendo di conseguenza. Resta da vedere se la prossima offerta sarà quella decisiva per portare il talentoso centrocampista a San Siro.