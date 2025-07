Calciomercato Milan, Jashari spinge per il trasferimento ma la strada è ancora in salita: la concorrenza poi… Ultimissime notizie

Il futuro di Armand Jashari sembra sempre più legato al Milan, ma la trattativa con il Club Brugge si preannuncia ardua. Come riportato da Nieuws Blad Sport, il giovane centrocampista desidera ardentemente vestire la maglia rossonera e ha già raggiunto un accordo personale con il club italiano. La sua volontà è ferma: concludere l’affare prima di lunedì prossimo, quando dovrà raggiungere il ritiro del Club Brugge a Londra.

Jashari ha dimostrato una chiara preferenza per il Diavolo, ignorando l’interesse concreto di top club europei come il Manchester United e il Borussia Dortmund. Persino le lusinghe economiche dell’Al-Ittihad, che lo ha “tirato per la manica”, non hanno scalfito la sua determinazione. Per il talentuoso centrocampista, l’aspetto sportivo viene prima di tutto, e il Milan rappresenta un sogno d’infanzia che vuole realizzare a tutti i costi.

Il problema, tuttavia, risiede nella valutazione del cartellino. Il Milan, pur riconoscendo le qualità del giocatore, non intende pagare la cifra richiesta dal Club Brugge. La dirigenza di Via Aldo Rossi basa il suo ragionamento sui precedenti trasferimenti record del club belga, citando i casi di Igor Thiago e Charles De Ketelaere. Entrambi attaccanti, hanno generato incassi elevati, e il Milan sostiene che un centrocampista, per quanto promettente, non possa avere lo stesso valore di mercato.

Questa differenza di vedute tra i due club sta bloccando la trattativa, nonostante la fortissima volontà del giocatore. Il Milan dovrà cercare una strategia per convincere il Club Brugge ad abbassare le pretese economiche, altrimenti il sogno rossonero di Jashari rischia di rimanere tale. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la passione del giocatore basterà a sbloccare l’impasse.