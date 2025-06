Mercato Milan: tra prestiti, offerte e partenze quasi certe. Tante le matasse da sbrogliare per Tare. I dettagli caso per caso

Mercato Milan, sono tante le matasse da sbrogliare in uscita per Igli Tare: di seguito tutti i dettagli caso per caso

Il calciomercato è in fermento e le voci che circondano il calciomercato Milan si fanno sempre più insistenti, delineando scenari interessanti per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Bianchin sulla Gazzetta dello Sport, diversi nomi sono al centro dell’attenzione, tra possibili prestiti, offerte rifiutate e addii quasi certi.

Bennacer: Un Futuro in Bilico tra Marsiglia e Milan

Una delle situazioni più dibattute riguarda Ismaël Bennacer. Il centrocampista algerino, pilastro del centrocampo rossonero, potrebbe essere una pedina fondamentale nelle strategie di mercato. Si vocifera di un forte interessamento da parte dell’Olympique Marsiglia, che però sembrerebbe orientato a proporre un’operazione di prestito. La ragione principale di questa formula risiederebbe nell’elevato ingaggio del giocatore, che supera i 4 milioni di euro netti a stagione. Un cifra importante che il club francese preferirebbe non sobbarcarsi interamente per un acquisto a titolo definitivo. La possibilità di un prestito permetterebbe al Marsiglia di acquisire un giocatore di indubbia qualità senza appesantire eccessivamente il proprio bilancio. Per il Milan, un prestito potrebbe rappresentare una soluzione per alleggerire il monte ingaggi o per valorizzare ulteriormente il giocatore in vista di una futura cessione a titolo definitivo, qualora non rientrasse pienamente nei piani tecnici. Le trattative sono in corso e il futuro di Bennacer rimane uno dei nodi principali da sciogliere in questa sessione di mercato estiva. La sua eventuale partenza, anche temporanea, aprirebbe scenari interessanti per il centrocampo rossonero, magari con l’arrivo di un nuovo innesto.

Okafor: Il Flamengo ci Ha Provato, ma Nessuna Conclusione

Un altro nome caldo è quello di Noah Okafor. L’attaccante svizzero, arrivato con grandi aspettative, ha suscitato l’interesse di club importanti. In particolare, il Flamengo avrebbe presentato una proposta concreta per il giocatore. Tuttavia, al momento, l’affare non si è concretizzato. Le ragioni di questa mancata conclusione potrebbero essere molteplici: dalla valutazione del cartellino non ritenuta congrua dal Milan, alla volontà del giocatore stesso di rimanere in Europa o di aspettare offerte da altri campioni. Il Flamengo, noto per la sua aggressività sul mercato sudamericano, avrebbe cercato di portare Okafor in Brasile, ma la trattativa non ha avuto seguito. Questo significa che Okafor, salvo nuove offerte irrinunciabili, potrebbe rimanere a disposizione del tecnico rossonero per la prossima stagione, cercando di ritagliarsi un ruolo più incisivo nell’attacco del Milan. La sua velocità e la sua capacità di giocare su più fronti offensivi lo rendono un profilo interessante, ma la sua prima stagione in rossonero non è stata esente da alti e bassi.

Devis Vasquez: Un Addio quasi Certo per il Portiere

Infine, c’è la situazione di Devis Vasquez. Il portiere, attualmente sotto contratto con il Milan per un altro anno, è destinato a lasciare il club. Secondo Bianchin, la sua partenza è quasi una certezza, stimata intorno al 95%. Vasquez, arrivato al Milan con la prospettiva di rinforzare il reparto portieri, non è riuscito a imporsi nelle gerarchie. La concorrenza nel ruolo è molto alta e per il giocatore la soluzione migliore sembra essere quella di trovare una nuova squadra dove poter giocare con maggiore continuità. Un prestito o una cessione a titolo definitivo sono le opzioni più probabili per il suo futuro. La sua partenza libererebbe uno slot nella rosa e permetterebbe al Milan di fare nuove valutazioni sul reparto portieri, magari con l’arrivo di un terzo portiere o la promozione di un giovane del settore giovanile. Il mercato è ancora lungo e le sorprese non mancheranno, ma queste prime indicazioni fornite dalla Gazzetta dello Sport delineano un quadro piuttosto chiaro delle prossime mosse del Milan.