Mercato Milan, svolta Bennacer! L’algerino resta in Italia? C’è la pista a sorpresa per il centrocampista

Mercato Milan, clamorosa svolta Bennacer: il centrocampista algerino potrebbe firmare con la nuova Fiorentina di Pioli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina sta seriamente valutando l’opportunità di acquisire Ismael Bennacer dal calciomercato Milan. L’interesse viola per il centrocampista algerino non è una novità improvvisa, ma piuttosto il risultato di un’attenta analisi delle esigenze della squadra e delle dinamiche di mercato. La dirigenza gigliata si sta muovendo con calma e strategia, mettendo in moto i meccanismi tipici di una trattativa di questa portata.

Il punto di partenza è l’analisi della rosa attuale: con le probabili partenze di Adli e Folorunsho, e la situazione incerta di Cataldi, la Fiorentina ha l’esigenza impellente di rafforzare il proprio centrocampo. Cerca un giocatore in grado di dettare i tempi di gioco, un vero e proprio regista che possa dare equilibrio e qualità al reparto mediano. E se questo giocatore è già un fedelissimo di Stefano Pioli, il nuovo tecnico viola, l’interesse diventa ancora più concreto.

L’identikit porta dritto a Bennacer. Il contatto con il Milan è stato quasi automatico, un passo logico per esplorare la fattibilità dell’operazione. Il messaggio recapitato dai viola ai rossoneri è chiaro: il Marsiglia, dove Bennacer ha giocato in prestito, non sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto fissato a dodici milioni di euro. Parallelamente, il Milan non ha in programma di reintegrare Bennacer nel gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri, incontrando in questo senso anche la volontà del giocatore stesso, che non disdegnerebbe un cambio di maglia.

La Fiorentina, quindi, si dichiara pronta a intavolare una trattativa. Tuttavia, l’affare presenta diverse complessità da risolvere, a partire dalla formula del trasferimento. La preferenza della Fiorentina ricadrebbe su un nuovo prestito, magari con diritto od obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il Milan, invece, punta a una cessione a titolo definitivo, chiedendo una cifra che si aggira tra i 12 e i 14 milioni di euro. Un altro nodo cruciale è rappresentato dall’ingaggio di Bennacer, che attualmente percepisce circa quattro milioni di euro a stagione. Questa cifra, per scelte e necessità finanziarie del club, è al di fuori della portata della Fiorentina, che dovrà trovare una soluzione per rientrare nei propri parametri economici.

Nonostante le difficoltà, la volontà di Pioli di riavere Bennacer è un fattore determinante. Il centrocampista algerino è stato un pilastro del Milan di Pioli, raggiungendo il suo picco di rendimento personale proprio sotto la guida del tecnico parmigiano, culminato con la vittoria dello Scudetto 2022. La sua capacità di leggere il gioco, la sua qualità nei passaggi, il suo dinamismo e la sua pressione sui portatori di palla avversari lo renderebbero il profilo ideale per trasmettere le idee tattiche di Pioli in campo. L’accoppiata con un giocatore del calibro di Fagioli, che garantisce altrettanta qualità, potrebbe creare una mediana di assoluto spessore per la Fiorentina.

L’operazione Bennacer, pur presentandosi complessa, testimonia la volontà della Fiorentina di rafforzare il proprio organico con giocatori di alto livello, capaci di integrarsi perfettamente nella visione tattica del nuovo allenatore. Sarà fondamentale la pazienza e la capacità negoziale della dirigenza viola per superare gli ostacoli e portare a Firenze un giocatore che potrebbe rivelarsi una pedina fondamentale per la prossima stagione.