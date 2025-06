Condividi via email

Calciomercato Milan, problemi per la cessione di Bennacer al Marsiglia: c’è questo grande ostacolo da superare. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Ismaël Bennacer al Milan si fa sempre più incerto. Dopo un periodo in prestito all’Olympique Marsiglia, il centrocampista algerino potrebbe non essere riscattato dal club francese alle condizioni inizialmente pattuite. Il diritto di riscatto, fissato a 12 milioni di euro, sembra essere considerato troppo elevato dal Marsiglia, che ora cerca di rinegoziare i termini dell’operazione.

Il problema principale per il Marsiglia non sarebbe tanto la cifra del cartellino in sé, quanto piuttosto l’ingaggio elevato del giocatore. Bennacer percepisce al Milan circa 4 milioni di euro netti a stagione, una cifra che supera il tetto salariale dei club francesi, rendendo l’operazione difficile da sostenere a titolo definitivo senza uno sconto significativo o una formula più vantaggiosa.

Nonostante il Marsiglia non abbia esercitato l’opzione di acquisto, l’intenzione del club è quella di trattenere il giocatore, che ha dimostrato buone qualità sotto la guida di Roberto De Zerbi. Si parla quindi di un possibile nuovo prestito, oppure di una trattativa per un acquisto a titolo definitivo ma a cifre più contenute, in cui il Marsiglia chiederebbe al Milan un “sconto” sul costo del cartellino.

Il Milan, dal canto suo, si trova a valutare la situazione. Se da un lato Bennacer è un giocatore apprezzato, dall’altro la sua cessione potrebbe generare risorse importanti per il mercato in entrata. Le voci di un interesse da parte dell’Al Duhail in Qatar sembrano essersi affievolite, con il giocatore che preferirebbe rimanere nel calcio europeo.

La palla passa ora alle dirigenze: il Milan dovrà decidere se accettare una rinegoziazione con il Marsiglia o se cercare altre soluzioni per il centrocampista algerino, in un’estate che si preannuncia ricca di movimenti per il club rossonero.