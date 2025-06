Mercato Milan, intrigo Bennacer: il Marsiglia ha un piano preciso, richiesta chiara a Tare. La posizione dell’albanese

Condividi via email

Mercato Milan, clamoroso intrigo Bennacer: il Marsiglia vuole tenere il centrocampista rinnovando il prestito. Le ultime

Le vicende legate al futuro di Ismaël Bennacer, centrocampista algerino, si stanno facendo sempre più intricate, delineando un vero e proprio braccio di ferro tra il calciomercato Milan e l’Olympique Marsiglia. Le ultime notizie, riportate da Pietro Mazzara, gettano luce su una situazione che, nonostante l’apparente linearità del prestito invernale, si sta complicando a ogni passaggio.

Nella scorsa finestra di mercato invernale, il Milan aveva ceduto Bennacer all’Olympique Marsiglia con la formula del prestito oneroso, corredato da un diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Un’operazione che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto portare a una cessione definitiva del giocatore da parte dei rossoneri, permettendo al Marsiglia di rinforzare la propria mediana con un elemento di qualità. Tuttavia, a oggi, l’opzione di acquisto non è stata esercitata dal club francese, nonostante l’evidente desiderio di trattenere il giocatore.

Il tecnico dell’Olympique Marsiglia, Roberto De Zerbi, avrebbe già espresso il suo benestare alla permanenza di Bennacer, segno che il giocatore si è ben integrato nei meccanismi della squadra e ha convinto la dirigenza e lo staff tecnico delle sue qualità. La volontà di De Zerbi è un fattore significativo, che testimonia l’importanza di Bennacer nel progetto tattico marsigliese.

Il punto cruciale della trattativa, e ciò che sta generando l’attuale stallo, risiede nella volontà del Marsiglia di rinnovare il prestito per un altro anno, evitando così di dover versare i 14 milioni di euro del riscatto. Questa posizione del club francese, comprensibile dal punto di vista economico, si scontra apertamente con le intenzioni del Milan. I rossoneri, infatti, mirano a concretizzare la cessione del centrocampista e non sembrano propensi a un ulteriore rinvio della questione. La dirigenza milanista, come sottolineato da Pietro Mazzara, cercherà di cautelarsi con una formula diversa, verosimilmente un obbligo di riscatto o un pagamento dilazionato che garantisca la cessione a titolo definitivo del giocatore.

Il Milan, al momento, è in attesa di una decisione definitiva da parte del club francese. La palla è nel campo del Marsiglia, che dovrà sciogliere le riserve sulla formula da adottare per il futuro di Bennacer. Se il club transalpino dovesse confermare la sua posizione di voler unicamente un rinnovo del prestito, senza l’esercizio del diritto di riscatto, è altamente probabile, in attesa di ulteriori sviluppi e trattative, che Ismaël Bennacer faccia momentaneamente ritorno a Milano.

Questa situazione mette in luce la complessità del mercato calcistico, dove le dinamiche economiche e le volontà tecniche si intersecano, creando scenari spesso imprevedibili. Il Milan ha un chiaro obiettivo: monetizzare la cessione di Bennacer. Il Marsiglia, d’altra parte, desidera trattenere un giocatore che si è dimostrato prezioso, ma cerca di farlo alle proprie condizioni economiche. L’esito di questa contesa dirà molto sulle strategie future di entrambi i club e sul destino di uno dei centrocampisti più talentuosi del panorama calcistico attuale. La fonte di queste informazioni è Pietro Mazzara, giornalista attento alle vicende del Milan.