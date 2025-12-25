Mercato Milan, Tare pensa al grande colpo per il centrocampo: un’occasione che arriva dall’Atalanta

Mercato Milan, Tare valuta un grande colpo in vista dell’estate: un’opportunità che arriva dall’Atalanta. Ecco di chi si tratta

Il mercato del Milan potrebbe accendersi improvvisamente grazie a un’opportunità d’oro proveniente da Bergamo. Nonostante un centrocampo attualmente considerato al completo, la dirigenza rossonera sta seguendo con estrema attenzione l’evoluzione del caso Ederson. Il mediano brasiliano dell’Atalanta, tra i migliori interpreti del ruolo in Europa, sembra essere entrato in una fase di rottura con il club orobico.

A scatenare il polverone sono state le dichiarazioni del suo agente, André Cury, che ai microfoni di Cadena SER ha lanciato un messaggio chiarissimo: «Ederson è un’opportunità perché è quasi in scadenza di contratto. L’Atalanta chiedeva 60-75 milioni, ma ora potrebbero bastarne 30-40». Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e le trattative per il rinnovo attualmente in stallo, la “Dea” rischia di veder svalutato il proprio gioiello se non dovesse cederlo nelle prossime due sessioni.

Mercato Milan, rossoneri alla finestra: tra gennaio e giugno

L’esperto di mercato Ekrem Konur ha confermato l’inserimento del Milan nella corsa al giocatore, sottolineando come il profilo del brasiliano piaccia molto per fisicità e dinamismo. Tuttavia, la posizione dell’Atalanta resta ferma, come riportato da Fabrizio Romano: il club bergamasco non ha intenzione di “smobilitare” o rivoluzionare la rosa a gennaio, preferendo rimandare ogni discorso alla sessione estiva.

Resta però il segnale forte inviato dall’entourage del giocatore: Ederson è pronto al grande salto e il prezzo “stracciato” (quasi la metà rispetto alle valutazioni estive) ha attirato non solo il Milan, ma anche top club europei come il Barcellona e diverse compagini di Premier League. Per i rossoneri di RedBird, un investimento di questa portata per un titolare della Nazionale brasiliana rappresenterebbe un colpo strategico per blindare il centrocampo del futuro.