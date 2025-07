Mercato Milan, sfuma l’arrivo di Ahanor! Tare ci sperava: il retroscena. Segui le ultimissime

L’Atalanta ha ufficialmente concluso l’acquisizione del talentuoso difensore Honest Ahanor, battendo la concorrenza e rafforzando ulteriormente il proprio settore giovanile, uno dei più floridi d’Italia. L’operazione, data per fatta già da tempo dagli addetti ai lavori, è stata confermata e rappresenta un importante colpo per la Dea.

Per mesi si è discusso di un forte interesse da parte del calciomercato Milan, con i rossoneri che sembravano intenzionati a intromettersi nella trattativa. Tuttavia, come rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Diavolo non ha mai rappresentato una minaccia concreta per la società orobica. L’Atalanta ha mantenuto il controllo della situazione fin dall’inizio, gestendo la negoziazione con fermezza e determinazione.

Il club di Bergamo, noto per la sua eccezionale capacità di scoprire e sviluppare giovani talenti, ha dimostrato ancora una volta la sua visione a lungo termine. L’arrivo di Ahanor, un promettente difensore centrale con ottime doti fisiche e tecniche, si inserisce perfettamente nella filosofia del club, che punta a costruire le sue future fortune su giocatori giovani e con ampio potenziale di crescita.

Il Milan, da parte sua, ha concentrato le proprie energie e risorse su altri obiettivi di mercato, probabilmente in settori del campo ritenuti più prioritaridalla dirigenza e dal tecnico Stefano Pioli. La scelta di non affondare il colpo per Ahanor suggerisce che il club meneghino sta perseguendo una strategiaben definita, focalizzandosi su profili che rispondano a esigenze più immediate o a progetti a medio termine differenti.

L’Atalanta, guidata dal suo abile stratega Gian Piero Gasperini, si assicura così un elemento che, con il tempo e il giusto percorso di crescita, potrebbe diventare una pedina fondamentale per la prima squadra. L’operazione Ahanor testimonia ancora una volta l’efficienza e la lungimiranza della rete di scouting e della struttura sportiva della Dea, sempre un passo avanti quando si tratta di individuare e attrarre i migliori prospetti del calcio.