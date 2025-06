Calciomercato Milan, sfuma definitivamente Ahanor: l’Atalanta chiude il colpo, cifre e dettagli

Calciomercato Milan, Tare deve rinunciare definitivamente al possibile colpo Ahanor: l’Atalanta chiude il colpo con il Genoa

L’Atalanta è a un passo dal definire un colpo di mercato significativo per il proprio futuro. Si tratta di Honest Ahanor, talentuoso esterno del Genoa classe 2008, che domani firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri. L’operazione, anticipata da giorni, si avvia verso la sua formalizzazione con le firme attese tra i due club per la giornata di martedì 1 luglio.

Ahanor, un Futuro Promettente per la Fascia Sinistra

L’acquisto di Ahanor rientra nella strategia dell’Atalanta di investire sui giovani talenti in prospettiva. Il club bergamasco, reduce dalla quasi imminente cessione di Matteo Ruggeri, l’esterno difensivo che pare destinato all’Atletico Madrid, ha individuato in Ahanor il rinforzo ideale per la fascia sinistra. Il giovane calciatore ha già mostrato le sue qualità nelle giovanili del Grifone, attirando l’attenzione di diversi top club italiani.

L’affare è di notevole entità: si parla di ben 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus, una cifra che sottolinea la grande fiducia riposta nel potenziale del giovane promettente. In queste ore, la Dea sta ultimando la documentazione necessaria per chiudere l’operazione.

Sfida di Mercato Vinta Contro i Rossoneri

L’interesse per Honest Ahanor non era limitato solo all’Atalanta. Il calciomercato Milan, infatti, aveva messo gli occhi sul promettente giocatore, a testimonianza delle sue indubbie qualità e del suo brillante futuro. La capacità dei nerazzurri di assicurarsi le prestazioni del ragazzo rappresenta un vero e proprio successo in un mercato sempre più competitivo per i giovani talenti.

Sotto la guida di Ivan Juric, l’allenatore che ha plasmato l’Atalanta rendendola una realtà consolidata nel calcio italiano, Ahanor avrà l’opportunità di crescere e affinarsi, seguendo un percorso che ha già visto molti giovani brillare in maglia nerazzurra. Il suo arrivo conferma la linea societaria di puntare su profili freschi e di prospettiva, pronti a diventare i pilastri del club di Bergamo negli anni a venire.

L’ufficialità è ormai questione di ore, e l’Atalanta si prepara ad accogliere uno dei nomi più interessanti del panorama calcistico giovanile italiano, consolidando la propria fama di club attento alla crescita e allo sviluppo dei talenti.