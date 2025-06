Mercato Milan, Atalanta a un passo da Honest Ahanor: La Dea brucia il Diavolo sul tempo per il talento del Genoa

Mercato Milan, l’Atalanta è ad un passo da Hones Ahaor, terzino sinistro classe 2008 del Genoa: tutti i dettagli

L’Atalanta si conferma ancora una volta regina del mercato con un colpo che sembra ormai vicinissimo alla chiusura: l’acquisizione di Honest dal Genoa. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la Dea ha condotto le trattative con una serietà, concretezza e rapidità che hanno lasciato indietro la concorrenza, inclusa quella di un nome blasonato come il calciomercato Milan. Questo affare, che si preannuncia come uno dei più interessanti di questa sessione estiva, potrebbe essere ufficializzato già all’inizio della prossima settimana, data l’avanzata fase delle negoziazioni.

Il Genoa, noto per la sua abilità nel valorizzare i propri talenti, sembra aver trovato nell’Atalanta l’interlocutore ideale per cedere Honest. La squadra bergamasca, sotto la guida di un management attento e lungimirante, ha dimostrato di avere una chiara visione per il futuro del calciatore, presentandosi come l’unica vera squadra ad aver intavolato una trattativa seria e concreta. Questa rapidità d’azione è stata determinante, permettendo all’Atalanta di posizionarsi in pole position e di anticipare le mosse di altri club interessati.

Il Milan, che negli ultimi giorni aveva mostrato un forte interesse per Honest, sembra essere arrivato in ritardo. Nonostante la sua storica tradizione e la capacità di attrarre grandi nomi, i rossoneri non sono riusciti a pareggiare la determinazione e la velocità con cui l’Atalanta ha approcciato l’affare. Questo sottolinea la sempre più agguerrita competizione nel mercato dei trasferimenti e l’importanza di agire con tempestività per assicurarsi i migliori prospetti.

Per l’Atalanta, l’arrivo di Honest rappresenterebbe un ulteriore tassello nella costruzione di una rosa sempre più competitiva e profonda. La filosofia del club, incentrata sulla valorizzazione dei giovani talenti e sull’acquisto di giocatori funzionali al proprio modello di gioco, si sposa perfettamente con le caratteristiche di Honest. La sua versatilità e le sue qualità tecniche potrebbero integrarsi alla perfezione negli schemi tattici di Gian Piero Gasperini, offrendo nuove soluzioni offensive e rafforzando il reparto.

I tifosi dell’Atalanta sono in trepidante attesa per l’ufficialità di questo trasferimento. L’acquisto di Honest non solo rafforzerebbe la squadra, ma invierebbe un chiaro segnale alle dirette concorrenti: la Dea è pronta a lottare per i vertici della classifica e a confermare il suo status di realtà consolidata nel calcio italiano ed europeo. Con la chiusura ormai imminente, si prevede che l’annuncio possa arrivare già nei prossimi giorni, confermando l’ennesima operazione di mercato intelligente da parte dell’Atalanta. La strategia vincente del club bergamasco continua a dare i suoi frutti, proiettando la squadra verso un futuro di successi e nuove sfide.