Mercato Milan, Tare lavora al doppio affare col Como! Pacchetto completo, a queste condizioni l’affare va in porto

Mercato Milan, Igli Tare prepara il doppio affare col Como: Thiaw e Morata vicinissimi alla squadra allenata da Fabregas

Il Como si conferma tra i protagonisti assoluti di questa sessione di calciomercato. Dopo aver ufficializzato il colpo Jesús Rodríguez, le attenzioni del club lariano si concentrano ora sul calciomercato Milan, con l’obiettivo di portare a casa un doppio rinforzo di spessore: il difensore Malick Thiaw e l’attaccante Alvaro Morata. La notizia, riportata in prima pagina dal quotidiano La Provincia di Como, evidenzia la determinazione della società nel costruire una rosa competitiva per la prossima stagione.

L’acquisto di Jesús Rodríguez è stato definito nella giornata di ieri, venerdì 27 giugno. L’esterno offensivo spagnolo, proveniente dal Real Betis, si trasferirà al club lariano per una cifra base di 22.5 milioni di euro. Questa somma, grazie all’aggiunta di vari bonus, potrà lievitare fino a un potenziale pacchetto di 28 milioni di euro. Un investimento significativo che sottolinea le ambizioni del Como e la volontà di assicurarsi talenti di alto livello sul mercato internazionale. Rodríguez, con la sua velocità e la sua tecnica, è destinato a diventare un punto di riferimento nell’attacco del Como, portando fantasia e pericolosità sulla fascia.

Ma il mercato del Como non si ferma certo qui. La dirigenza lariana è impegnata su più fronti e, secondo quanto riportato da La Provincia di Como, sarebbe vicinissima a chiudere anche un doppio colpo direttamente dal Milan. L’attenzione è rivolta in particolare al difensore tedesco Malick Thiaw e all’esperto attaccante Alvaro Morata.

Per quanto riguarda Malick Thiaw, il Milan e il Como avrebbero già raggiunto un accordo di massima per il trasferimento del difensore centrale. L’intesa economica si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che conferma l’elevata valutazione del giocatore e l’investimento importante che il Como è disposto a fare per rinforzare il proprio reparto arretrato. Thiaw, con la sua fisicità e la sua capacità di impostazione, rappresenterebbe un innesto fondamentale per la difesa del Como, garantendo solidità e qualità. La palla passa ora al difensore, che ha sul piatto diverse offerte anche dall’estero e non ha ancora dato il suo sì definitivo alla chiamata del Como. Questo aspetto rende la trattativa ancora aperta, ma la determinazione del club lariano potrebbe fare la differenza.

Discorso diverso per Alvaro Morata. A differenza di Thiaw, l’attaccante spagnolo avrebbe già detto sì alla proposta del Como, mostrando una chiara volontà di unirsi al progetto. Morata, con la sua vasta esperienza internazionale e il suo fiuto per il gol, sarebbe un colpo eccezionale per l’attacco del Como. La sua capacità di giocare spalle alla porta, di servire i compagni e di finalizzare le azioni lo renderebbe un elemento imprescindibile per le ambizioni del club. La sua presenza garantirebbe un riferimento offensivo di spessore e un leader carismatico all’interno dello spogliatoio.

Il Como sta dimostrando una straordinaria aggressività in questa finestra di mercato, non solo con l’acquisto di talenti come Rodríguez, ma anche puntando a giocatori di calibro internazionale come Thiaw e Morata. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra in grado di competere ai massimi livelli e raggiungere traguardi importanti. I tifosi del Como possono sognare in grande, in attesa di ulteriori sviluppi su queste trattative caldissime. La strategia del club sembra essere quella di combinare giovani promesse con giocatori di esperienza, creando un mix equilibrato e vincente.