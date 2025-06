Thiaw Milan, intrigo da risolvere! Como in attesa, questi i possibili termini dell’operazione

Thiaw Milan, accordo totale tra i rossoneri e il Como ma c’è attesa per la risposta del centrale che non ha ancora sciolto le riserve

L’aria a Como si fa sempre più tesa. Il club lariano, neopromosso in Serie A, sta vivendo ore di trepidante attesa per capire il destino di Malick Thiaw, il difensore del Milan che rappresenta un obiettivo primario per rafforzare la retroguardia in vista della prossima stagione. Come riportato dal sempre informatissimo Fabrizio Romano, la giornata di venerdì 27 giugno 2025 non ha portato le risposte definitive sperate, lasciando il Como in una posizione di incertezza e con una crescente preoccupazione riguardo a un possibile esito negativo della trattativa.

La strategia del Como è stata chiara fin dall’inizio: puntare su giocatori con esperienza in Serie A ma con margini di crescita, e Thiaw, nonostante la giovane età, rientra perfettamente in questo identikit. La sua fisicità, la sua capacità di impostazione e la sua versatilità tattica lo rendono un profilo estremamente interessante per la squadra di Cesc Fàbregas. La dirigenza del Como, capitanata da un ambizioso assetto societario, sa che per affrontare al meglio il campionato di massima serie è fondamentale costruire una difesa solida e affidabile. L’arrivo di Thiaw sarebbe un segnale forte sia per la squadra che per l’ambiente, dimostrando la serietà delle intenzioni del club.

Tuttavia, il silenzio prolungato da parte del giocatore e del suo entourage sta alimentando i dubbi. Nonostante Fabrizio Romano abbia sottolineato come “al momento il discorso rimane in piedi”, l’assenza di una chiara presa di posizione fa temere il peggio. Il calciomercato Milan, dal canto suo, potrebbe avere piani diversi per il difensore tedesco. Sebbene Thiaw non sia stato un titolare inamovibile nella passata stagione, le sue prestazioni sono state comunque apprezzabili e il club rossonero potrebbe volerlo tenere per allungare la rosa o valutarlo in un contesto di pre-campionato più ampio. Le dinamiche del calciomercato sono spesso complesse e un’offerta dall’estero o da un altro club di Serie A potrebbe cambiare le carte in tavola in qualsiasi momento, rendendo l’attesa del Como ancora più snervante.

Per il Como, ogni giorno che passa senza una risposta definitiva si traduce in una potenziale perdita di tempo prezioso. Il mercato dei difensori centrali è particolarmente dinamico e, in caso di rifiuto da parte di Thiaw, il club dovrebbe rapidamente virare su obiettivi alternativi. Questo comporterebbe un ulteriore sforzo di scouting e negoziazione, ritardando la pianificazione tattica e la preparazione della squadra. La speranza, naturalmente, è che l’epilogo sia positivo e che Thiaw possa presto unirsi al gruppo per iniziare questa nuova e stimolante avventura in riva al lago.

La pazienza è una virtù nel calciomercato, ma anche la preoccupazione è una compagna fedele quando le trattative cruciali si protraggono. Il Como, pur mantenendo un atteggiamento di fiducia, non può fare a meno di considerare tutte le possibili eventualità. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva per la Serie A e Thiaw rappresenta un tassello fondamentale in questo ambizioso progetto. La prossima settimana si preannuncia decisiva per il futuro del difensore e per le ambizioni del Como. Riusciranno i lariani a convincere Thiaw o dovranno virare su altri obiettivi? L’attesa continua, con il fiato sospeso.