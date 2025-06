Mercato Milan, Thiaw tentato dal Como! Offerta incredibile sul piatto, centrale spiazzato

Condividi via email

Mercato Milan, Malick Thiaw fortemente tentato dalla proposta contrattuale del Como: decisione nelle prossime ore

Il Como si sta rivelando la vera regina del calciomercato estivo, non solo per gli acquisti altisonanti ma anche per la sua straordinaria capacità di spesa, che ha già superato i 100 milioni di euro a giugno. Al centro di questa imponente strategia c’è la proprietà del club, indubbiamente la più ricca di tutta la Serie A, decisa a costruire una squadra competitiva e di successo fin dalla sua prima stagione nel massimo campionato italiano.

Una delle notizie più clamorose, riportata dalla Gazzetta dello Sport, riguarda l’offerta stellare presentata a Malick Thiaw, difensore attualmente in forza al calciomercato Milan. L’offerta del Como per Thiaw ammonterebbe a ben 4 milioni di euro netti all’anno, una cifra che evidenzia chiaramente le ambizioni smodate e la forza economica del club lariano. Questo tipo di proposta, solitamente riservata a top player di fama consolidata, dimostra la volontà del Como di attrarre talenti di alto livello e di non lesinare sugli investimenti pur di raggiungere i propri obiettivi.