Morata Thiaw, il Milan ha già accettato! Cosa manca per chiudere le trattative con il Como

Morata Thiaw – Cosa manca per l’ufficialità del doppio passaggio dal Milan al Como, le ultime

Il Como si prepara a sferrare un doppio colpo di mercato che ha del clamoroso, puntando su Alvaro Morata e Malick Thiaw. L’offerta complessiva presentata ai rossoneri, e già accettata dal Milan, ammonta a 35 milioni di euro più 5 di bonus. È quanto rivelato da Alfredo Pedullà sul suo account X (ex Twitter), che sottolinea come la trattativa sia ormai in fase avanzata.

L’operazione, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un investimento significativo per il Como, neopromosso in Serie A e intenzionato a costruire una squadra competitiva fin da subito. L’acquisizione di un attaccante di caratura internazionale come Morata, attualmente all’Atletico Madrid ma con un passato anche nella Juventus, e di un difensore promettente come Thiaw, in forza al Milan, dimostra le ambizioni del club lariano.

Per il Milan, l’accettazione dell’offerta significa una potenziale importante plusvalenza e un’iniezione di liquidità da reinvestire sul mercato. La cessione di Thiaw, arrivato al Milan nell’estate del 2022, sorprende in parte, considerando il suo potenziale e il fatto che sia ancora giovane. Tuttavia, l’offerta del Como sembra essere stata ritenuta irrinunciabile dalla dirigenza rossonera.

Ora, affinché l’affare si concretizzi, mancano due passaggi fondamentali. Il primo è il sì definitivo di Malick Thiaw al trasferimento al Como. Il difensore dovrà valutare l’opportunità di cambiare maglia e scendere in campo con una neopromossa, pur con un progetto ambizioso. Il secondo, e forse più complesso, è il via libera del Galatasaray, club da cui il Milan ha acquistato Thiaw. Non è chiaro se ci siano clausole o accordi pregressi che possano influenzare il trasferimento, ma il benestare del club turco è considerato essenziale da Pedullà per chiudere la pratica.

Se tutti i tasselli andranno al loro posto, il Como si ritroverebbe con due rinforzi di spessore, pronti a dare il loro contributo per la prossima stagione di Serie A.