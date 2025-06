Calciomercato Milan, clamoroso Thiaw: accordo trovato con il Como per la sua cessione. Manca ancora un tassello per chiudere. Le ultimissime

Milan e Como hanno raggiunto un’intesa di massima per il trasferimento di Malick Thiaw, difensore rossonero, sulla base di circa 25 milioni di euro. L’accordo tra le due società sembra definito, ma la chiusura dell’operazione dipende ora dal sì del giocatore.

Nelle prossime ore, la dirigenza del Como avrà dei colloqui diretti con il difensore tedesco per convincerlo ad accettare la destinazione. Thiaw, arrivato al Milan nell’estate del 2022, ha avuto un rendimento altalenante, mostrando sprazzi del suo potenziale ma anche periodi di minore brillantezza. Nonostante ciò, la sua giovane età e le sue qualità fisiche e tecniche lo rendono un profilo appetibile sul mercato.

Il Como vede in Thiaw un elemento chiave per rafforzare la propria difesa e puntare a una stagione di successo. L’investimento significativo testimonia la volontà del club lariano di costruire una rosa competitiva fin da subito. La palla passa ora a Malick Thiaw: la sua decisione sarà determinante per il buon esito di quello che si preannuncia come uno dei primi colpi di mercato estivi.